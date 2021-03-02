34-летняя женщина, которая служила в Нацгвардии, покончила с собой 2 марта на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Из-за чего именно военная совершила самоубийство, пытаются выяснить правоохранители.

Известно, что на территории АЭС женщина находилась в составе подразделения Нацгвардии, которое обеспечивает охрану стратегического объекта.

Смотрите также В Запорожье мать с дочерью выбросились из окна: обе имели психические расстройства

В полиции и Нацгвардии никаких подробностей инцидента не сообщают, но подтверждают факт смерти военного.

Застрелилась из табельного оружия

По данным следователей, женщина выстрелила в себя около 12:00 из боевого пистолета, который ей выдали для исполнения служебных обязанностей.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве и отметкой о самоубийстве.

Представители следственно-оперативной группы продолжают допрашивать сослуживцев погибшей, а также выяснять, что именно подтолкнуло ее к суициду.