До 29 декабря в Верховной Раде подадут президентский законопроект о теробороне. Также есть еще и альтернативный законопроект он народных депутатов, которые уже зарегистрировали его.

По этому вопросу есть 2 наработанных решения Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в эфире 24 канала рассказал советник командующего Сил специальных операций ВСУ Денис Поданчук.

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Наработанные решения Зеленского

В соответствии с одним решением, территориальная оборона останется в составе сухопутных войск. Согласно другим, территориальная оборона будет обособленной в отдельный вид войск.

Она (территориальная оборона – 24 канал) может развиваться гораздо эффективнее, но сейчас она не является инфраструктурно готова отделиться,

– отметил Поданчук.

По его словам, если такое решение примут, то некоторое время, возможно, год или два, территориальная оборона может пользоваться теми фондами сухопутных войск, которыми она пользуется сейчас.

Отметим! В Украине есть 3 вида сил: сухопутные войска, авиация и флот. Также есть 2 отдельных типа войск: силы специальных операций и десантно-штормовые войска.

Поданчук отметил, что если подадут второе предложение, то территориальная оборона отделится в отдельный тип войск.

Преимущества разделения

Есть определенные преимущества, что тероборона станет отдельной: