Территориальная оборона не готова отделиться, – Поданчук
До 29 декабря в Верховной Раде подадут президентский законопроект о теробороне. Также есть еще и альтернативный законопроект он народных депутатов, которые уже зарегистрировали его.
По этому вопросу есть 2 наработанных решения Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в эфире 24 канала рассказал советник командующего Сил специальных операций ВСУ Денис Поданчук.
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Наработанные решения Зеленского
В соответствии с одним решением, территориальная оборона останется в составе сухопутных войск. Согласно другим, территориальная оборона будет обособленной в отдельный вид войск.
Она (территориальная оборона – 24 канал) может развиваться гораздо эффективнее, но сейчас она не является инфраструктурно готова отделиться,
– отметил Поданчук.
По его словам, если такое решение примут, то некоторое время, возможно, год или два, территориальная оборона может пользоваться теми фондами сухопутных войск, которыми она пользуется сейчас.
Поданчук отметил, что если подадут второе предложение, то территориальная оборона отделится в отдельный тип войск.
Преимущества разделения
Есть определенные преимущества, что тероборона станет отдельной:
- она будет иметь отдельное финансирование;
- она будет иметь полностью свою систему управления, в частности системы логистики, подготовки, материально-технического обеспечения.
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