Тероризували місцевих мешканців: у Житомирі СБУ викрила банду рекетирів – фото
Служба безпеки України викрила у Житомирі учасників угруповання. Його члени штучно створювали конфліктні ситуації та вимагали від людей гроші.
Источник:Фейсбук Ірини Мартинюк
Місцевий мешканець, який виконував протиправні дії, був раніше судимий за скоєння аналогічних злочинів. До вимагання він залучив декількох своїх знайомих.
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Рекетири вимагали гроші у людей
Створюючи штучні конфліктні ситуації, фігуранти справи вимагали у громадян гроші за владнання "непорозумінь".
У разі відмови, зловмисники погрожували потерпілим та їх рідним фізичною розправою і знищенням майна,
– мовиться у повідомлення.
Оперативники задокументували вимагання учасниками групи тисячі доларів від чергової жертви. Аби прискорити виплату "боргу", зловмисники вдалися до морального тиску, поставивши чоловіка "на лічильник".
У Житомирі затримали рекетирів / Фото СБУ
Кримінал у Житомирі / Фото СБУ
Що відбувається наразі
У межах кримінального провадження наразі розв'язують питання щодо:
- повідомлення організатору групи про підозру;
- обрання міри запобіжного заходу.
Служба безпеки України затримала банду / Фото СБУ
Тривають слідчі дії для встановлення інших епізодів справи та притягнення до кримінальної відповідальності всіх учасників угруповання.
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