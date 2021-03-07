Три человека на Тернопольщине заболели коронавирусом в третий раз. Всего в области зарегистрировали более 60 случаев повторного инфицирования COVID-19.

До сих пор повторные заболевания не имеют научного объяснения. Это рассказал эпидемиолог областного лабораторного центра Владимир Паничев.

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Повторные инфицирования наука не объясняет

По его словам, такие тенденции характерны многим вирусным инфекциям. Это может быть связано в частности с общим состоянием организма.

До сих пор мы не можем утверждать, является ли это повторной инфекцией или повторным обнаружением,

– отметил Паничев.

Он заметил, что организм может полностью не освободиться от вируса, а потом из-за неблагоприятных обстоятельств снова даст о себе знать.

Отметим! По состоянию на субботу, 6 марта, у каждого третьего протестированного жителя Тернопольщины подтвердили коронавирус.

Сейчас исследования продолжаются

"Исследования продолжаются. Возможно, позже будем иметь более точное объяснение", – добавил эпидемиолог.

Кстати! Эксперты отмечали, что подавляющее большинство людей, у которых выработались антитела к коронавирусу после COVID-19 защищены от повторного инфицирования. В то же время период этой защиты – неизвестен.

Врач призвал тех людей, в которых в очередной раз проявляется COVID-19, пройти полное медицинское обследование.

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