Инфицировались в третий раз: на Тернопольщине три человека повторно заболели COVID-19
Три человека на Тернопольщине заболели коронавирусом в третий раз. Всего в области зарегистрировали более 60 случаев повторного инфицирования COVID-19.
Источник:"За Збручем"
До сих пор повторные заболевания не имеют научного объяснения. Это рассказал эпидемиолог областного лабораторного центра Владимир Паничев.
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Повторные инфицирования наука не объясняет
По его словам, такие тенденции характерны многим вирусным инфекциям. Это может быть связано в частности с общим состоянием организма.
До сих пор мы не можем утверждать, является ли это повторной инфекцией или повторным обнаружением,
– отметил Паничев.
Он заметил, что организм может полностью не освободиться от вируса, а потом из-за неблагоприятных обстоятельств снова даст о себе знать.
Сейчас исследования продолжаются
"Исследования продолжаются. Возможно, позже будем иметь более точное объяснение", – добавил эпидемиолог.
Врач призвал тех людей, в которых в очередной раз проявляется COVID-19, пройти полное медицинское обследование.
Последняя информация о коронавирусе на Тернопольщине
- За 6 марта в Тернопольской области выявили 256 новых случаев коронавируса.
- Общее количество подтвержденных случаев инфицирования в области достигло 44 230.
- В медицинских учреждениях региона развернули примерно 2 тысячи коек для пациентов с COVID-19.
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