Только за 8 января в Тернопольской области правоохранители обнаружили почти сотню нарушений жестких карантинных ограничений. Также полицейские поймали больше 50 человек, которые проигнорировали средства защиты в общественных местах.

Полиция составила 42 админпротокола

В целом правоохранители составили 42 административных протокола, а также вынесли 57 постановлений о нарушении правил. Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области.

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Большинство нарушений касаются объектов хозяйственной деятельности – за то, что не прекратили деятельность.

Штрафовали людей без масок в общественных местах

Также правоохранители следили, чтобы люди носили маски и респираторы в общественных местах и ​​транспорте.

Обнаружили 57 человек, которые игнорировали средства индивидуальной защиты. Нарушителей масочного режима оштрафовали на сумму от 170 до 255 гривен,

– рассказали в полиции.

В Тернополе решили не вводить локдаун

Отметим, что в самом Тернополе городская комиссия по ТЭБ и ЧС приняла решение не вводить локдаун, ведь показатели заболеваемости – невысокие. Прекращать ли работу – могут решить сами предприниматели. Однако, по словам мэра Тернополя Сергея Надала, полиция начала массово штрафовать предпринимателей, не выполняющих постановления правительства.

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