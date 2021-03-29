Ужасная авария произошла неподалеку от села Чистилов Тернопольской области днем 27 марта. Элитный Lexus снес женщину с 5-летним внуком, которые перебегали дорогу.

За рулем автомобиля находился житель Львова. Полицейские пытаются выяснить, не был ли водитель нетрезв.

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Мужчине грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Если его признают виновным в совершении преступления.

Что известно о смертельной аварии на Тернопольщине



46-летнюю женщину медики не смогли спасти / Фото полиции Тернопольщины

По предварительным данным, 46-летняя женщина вместе с ребенком перебегала дорогу вне пешеходного перехода.

В это время по проезжей части ехал водитель внедорожника, который не успел отреагировать на появление пешеходов.

От удара женщина отлетела на несколько метров. Она получила серьезные травмы, которые оказались не совместимыми с жизнью.

5-летнего внука погибшей медики скорой госпитализировали с многочисленными ушибами и синяками. Его жизни ничего не угрожает.

По факту смертельного происшествия правоохранители открыли уголовное производство. Или задержали водителя Lexus, неизвестно.



На месте смертельной аварии работали следователи / Фото полиции Тернопольщины