В живописном городе Залещики на Рождество 7 января женщина пригласила в гости знакомого, а когда вернулся ее муж, супруги жестоко избили гостя, пытали его, а потом выгнали на улицу. Он не смог идти и умер от переохлаждения.

Пострадавшего нашли прохожие утром 8 января и вызвали скорую. В больнице медикам не удалось его спасти. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Пригласили в гости и пытали

Обстоятельства дела стали известны позже – когда правоохранители задержали подозреваемых. Женщина рассказала как все было. Она пригласила знакомого в гости. Вместе они выпивали, а потом, по словам задержанной, гость начал плохо себя вести и приставал к женщине. Она несколько раз ударила его, а потом домой вернулся муж. Женщина пожаловалась на гостя и супруги вместе продолжили жестоко избивать его – даже пытали. На теле эксперты обнаружили множественные травмы лица, тела, ног и рук.

Мужчина умер в больнице

В таком состоянии гостя вывели на улицу и оставили там умирать. Он лежал там до утра и был еще жив, когда его нашли прохожие.

Супругам грозит тюрьма.