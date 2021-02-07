Масштабное ДТП на Тернопольщине: пострадали 7 человек, среди них дети – фото
В Тернопольской области 7 февраля произошло крупное ДТП. На автодороге Ивано-Франковск – Бучач – Тернополь, возле села Зеленая, не разминулись два автомобиля. В результате столкновения пострадали 7 человек.
Источник:Национальная полиция
Во время аварии шестеро пострадавших получили легкие телесные повреждения, а вот один из несовершеннолетних – тринадцатилетний парень, черепно-мозговую травму тяжелой степени. Всех доставили в больницу.
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Что говорят правоохранители
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.
Полицейские выяснили, что водитель автомобиля Opel Vivaro, двигаясь в направлении Бучач, не справился с управлением и машину на нерасчищенной дороге выбросило на полосу встречного движения. В результате такого маневра автомобиль врезался во встречный микроавтобус марки Peugeot Expert.
На момент аварии в легковушке находился водитель с семьей, а это шесть пассажиров, среди которых двое несовершеннолетних, а в другом авто – два человека.
В результате ДТП на Тернопольщине пострадали 7 человек / Фото пресс-центра Нацполиции
В полиции назвали причину ДТП
Предварительная причина ДТП – тяжелые погодные условия и занос. У водителей отобрали образцы крови для проверки на содержание алкоголя.
Правоохранители внесли ДТП в Единый реестр досудебных расследований по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".
На Тернопольщине произошла крупная авария / Фото пресс-центра Нацполиции
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