Сделали сани из капота и привязали к авто: на Тернопольщине развлечения закончились смертью
В Тернопольской области 17 января пьяные молодчики устроили опасные развлечения – катались на капотах, которые привязали к другой машине. Один 18-летний парень вылетел из импровизированных саней и врезался в дерево. Он умер от полученных травм по дороге в больницу.
По факту возбуждено уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Тернопольской области.
Читайте также Пожар в гостинице Одессы: количество жертв возросло
Обстоятельства трагедии
Это было в селе Веселая Крменецкого района Тернопольской области.
Ребята решили развлечься – из 2 капотов сделали сани и привязали их к машине и катались по очереди. Все молодые были пьяными. У 19-летнего водителя, который сел за руль Jeep Cherokee, обнаружили 2,3 промилле алкоголя.
Во время движения на большой скорости один из "пассажиров" саней вылетел и врезался в дерево.
Парень получил серьезные травмы – открытую черепно-мозговую травму, переломом плеча, множественные травмы брюшной полости.
Пострадавшего срочно повезли в больницу, но к сожалению парень умер в "скорой". Ему было всего 18 лет.
На Тернопольщине развлечения закончились смертью: смотрите видео
Поделиться новостью