В Тернопольской области 17 января пьяные молодчики устроили опасные развлечения – катались на капотах, которые привязали к другой машине. Один 18-летний парень вылетел из импровизированных саней и врезался в дерево. Он умер от полученных травм по дороге в больницу.

По факту возбуждено уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Тернопольской области.

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Обстоятельства трагедии

Это было в селе Веселая Крменецкого района Тернопольской области.

Ребята решили развлечься – из 2 капотов сделали сани и привязали их к машине и катались по очереди. Все молодые были пьяными. У 19-летнего водителя, который сел за руль Jeep Cherokee, обнаружили 2,3 промилле алкоголя.

Во время движения на большой скорости один из "пассажиров" саней вылетел и врезался в дерево.

Парень получил серьезные травмы – открытую черепно-мозговую травму, переломом плеча, множественные травмы брюшной полости.

Пострадавшего срочно повезли в больницу, но к сожалению парень умер в "скорой". Ему было всего 18 лет.

На Тернопольщине развлечения закончились смертью: смотрите видео