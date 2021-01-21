В Бережанах, в Тернопольской области, 21 января загорелось складское помещение на территории воинской части. Спасатели пытаются оперативно ликвидировать пожар.

Пожарные не обнаружили травмированных и погибших на месте инцидента. Об этом информирует пресс-служба Управления ГСЧС Украины в Тернопольской области.

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Для преодоления пожара было направлено 2 отделения 7 государственной пожарно-спасательной части и оперативную группу Бережанского районного отдела.

Спасатели установили, что пожар возник в отдельно стоящем складском здании, по размером 6х8 метров. В горящем помещении хранятся автомобильные шины. В результате возгорания начали гореть отходы бытовые и с автомобильных колес.

Кроме подразделений ГСЧС дополнительно привлечен пожарный расчет воинской части,

– сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас на территории воинской части в Бережанах продолжаются работы по полной ликвидации возгорания. Опасности для населения нет.