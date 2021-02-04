Мужчина, который, по данным следствия, 21 января из ружья попал в парня, который катался с горки, будет находиться в следственном изоляторе, как минимум два месяца.

Источник: пресс-служба полиции Тернопольской области

Суд избрал подозреваемому в стрельбе возле 26 школы в Тернополе меру пресечения без возможности внесения залога.

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Правоохранители говорят, что в результате происшествия пострадал мальчик и его брат. Их подстрелили дробью.

Обвиняют в хулиганстве

По данным следствия, криминалисты и эксперты, которые обследовали место ранения детей, увидели, что кусты, возле которых дробь попала в детей, также были повреждены выстрелом.

Специалисты установили траекторию полета пули и место, из которого могли стрелять.

Тернополянина задержали. Ему инкриминируют хулиганство, совершенное с использованием оружия, а также умышленное причинение тяжких телесных повреждений.

Если вину мужчины признает суд, ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы. Также полицейские говорят, что не имеют доказательств того, что злоумышленник прицельно стрелял по детям.

Смотрите видео полиции с места ранения детей в Тернополе: