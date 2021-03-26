В Тернополе ужесточают карантин
С 26 марта Тернополь усиливает карантин из-за эпидситуации с коронавирусом. Поскольку ситуация в городе и области не стабилизируется, власть прибегает к более жестким ограничениям.
Источник:24 канал
Соответствующее решение приняли на заседании городского штаба борьбы с коронавирусом, которое мэр Тернополя транслировал в своем фейсбуке. Меры, которые вводятся, пока не являются такими строгими, как предусмотренные для красной зоны.
Кстати Более 60% украинцев поддерживают введение жесткого карантина
Новые ограничения в Тернополе
С понедельника учащиеся 5 – 11 классов переходят на дистанционное обучение. Ученики младшей школы – 1 – 4 классов будут и дальше ходить в школу. Садики будут работать по привычному режиму.
Время работы заведений питания сократят до 22:00 часов. К постоянному режиму работы заведения вернутся тогда, когда заболеваемость пойдет на спад.
Власти рекомендовали правоохранителям усилить контроль за работой заведений общественного питания. Особенно это касается развлекательных мероприятий.
В такси все пассажиры и водитель должны находиться в масках. Ограничение – не более трех пассажиров в салоне.
Ограничения карантинных зон в Украине / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью