С понедельника, 11 января, Тернополь усиливает карантин из-за COVID-19. Как и в других городах Украины ученики перейдут на дистанционное обучение.

Правительство не поддержало позицию власти Тернополя с 8 января работать в обычном режиме. Об этом сообщил мэр города Сергей Надал на своей фейсбук-странице.

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"Я считаю, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в каждом городе разная. В Тернополе она не является критической, однако Кабинет Министров требует соблюдения локдауна одновременно во всех города Украины", – заявил он.

Что изменится

Школы вынуждены перейти на дистанционное обучение до 24 января, но садики для детей будут открыты.

В отношении предпринимателей – работать в городе могут только те, работа которых разрешена постановлением правительства.

Справка. По состоянию на 10 января в Тернополе обнаружили 9738 больных коронавирусом. Выздороветь удалось 8125 местным жителям. Однако от осложнений умерли 113 человек.