В Тернополе таки усилят карантин: когда и как
С понедельника, 11 января, Тернополь усиливает карантин из-за COVID-19. Как и в других городах Украины ученики перейдут на дистанционное обучение.
Правительство не поддержало позицию власти Тернополя с 8 января работать в обычном режиме. Об этом сообщил мэр города Сергей Надал на своей фейсбук-странице.
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"Я считаю, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в каждом городе разная. В Тернополе она не является критической, однако Кабинет Министров требует соблюдения локдауна одновременно во всех города Украины", – заявил он.
Что изменится
- Школы вынуждены перейти на дистанционное обучение до 24 января, но садики для детей будут открыты.
- В отношении предпринимателей – работать в городе могут только те, работа которых разрешена постановлением правительства.
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