В Тернополе 11 января 2021 года предприниматели вышли на протест из-за введения локдауна. Люди приехали под здание Тернопольской облгосадминистрации со всех районов области.

Протест в Тернополе

Представители малого и среднего бизнеса собрались под стенами Тернопольской ОГА в 10:00 утра 11 января. Акцию протеста на своей странице в фейсбуке анонсировала председатель ОО "Предприниматели Галичины" Ольга Шахин.

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Мы потеряли гораздо больше чем 8 тысяч единовременной материальной помощи. Мы будем работать, мы хотим кормить нашу семью, хотим, чтобы наши сотрудники получали заработную плату. Вы посмотрите, какие очереди в Буковеле. "Сильпо", АТБ работают, мы не хотим, чтобы нас делили,

– сказала Шахин.

Протестующие подписали обращение к представителям власти с требованием разрешить им работать.

Смотрите видео протеста предпринимателей в Тернополе:

Локдаун в Тернополе: что известно

Мэр Тернополя Сергей Надал ранее заявлял, что в городе не будут выполнять решение правительства о введении локдауна. Он мотивировал это тем, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Тернополе не критическая.

Однако в первый день усиления ограничений, 8 января, в Тернополе полиция начала штрафовать предпринимателей за несоблюдение локдауна.

После того Надал заявил, что правительство не поддержало позицию городской власти относительно того, чтобы Тернополь работал в обычном режиме.

Поэтому 11 января в в городе таки усилили ограничения.

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