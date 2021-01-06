В Тернополе не будут вводить локдаун: что говорит мэр города
Городские власти Тернополя решили не вводить локдаун с 8 до 24 января. Такое решение мотивируют тем, что в городе в последнее время не фиксируют роста количества зараженных коронавирусом.
Решение не внедрять локдаун приняла Тернопольская региональная комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба Тернопольского городского совета.
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Мэр города Сергей Надал заявил, что в Тернополе с 8 по 24 января будут действовать только ранее введенные ограничения.
У нас наоборот есть тенденция к уменьшению количества людей, которые болеют, которые находятся в лечебных учреждениях с COVID-19. Практически нет больных среди детей и работников учреждений образования,
– подчеркнул Надал.
Мэр также рассказал, что с 11 января в городе возобновляют работу школы. Кроме того, городской глава порекомендовал субъектам хозяйствования не прекращать свою работу.
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