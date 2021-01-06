Городские власти Тернополя решили не вводить локдаун с 8 до 24 января. Такое решение мотивируют тем, что в городе в последнее время не фиксируют роста количества зараженных коронавирусом.

Решение не внедрять локдаун приняла Тернопольская региональная комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба Тернопольского городского совета.

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Мэр города Сергей Надал заявил, что в Тернополе с 8 по 24 января будут действовать только ранее введенные ограничения.

У нас наоборот есть тенденция к уменьшению количества людей, которые болеют, которые находятся в лечебных учреждениях с COVID-19. Практически нет больных среди детей и работников учреждений образования,

– подчеркнул Надал.

Мэр также рассказал, что с 11 января в городе возобновляют работу школы. Кроме того, городской глава порекомендовал субъектам хозяйствования не прекращать свою работу.

Обратите внимание! В августе 2020 года власти Тернополя уже отказались вводить локдаун, когда город оказался в красной зоне карантина. Кроме того, Надал игнорировал также карантин выходного дня.



Новые ограничения карантина 2021 года / инфографика 24 канала