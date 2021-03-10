Послу Израиля Джоэлю Лиону напомнили, что семья главнокомандующего УПА Романа Шухевича во время Холокоста спасла еврейскую девочку. Перед этим дипломат возмутился, что в Тернополе в честь Шухевича назвали стадион.

Мэр Тернополя Сергей Надал отметил, что Шухевич воевал не только за свободу украинцев, но и за свободу других угнетенных нацистским и коммунистическим режимами народов. Поэтому евреи тех времен это понимали и присоединялись к УПА.

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Он напомнил, что евреи были среди лидеров украинских повстанцев. Например, Лейба-Ицик Добровский, Лазарь и Моисей Ореховы-Штейны.

Ученые дискутируют о еврейском происхождении одного из лидеров ОУН Льва Ребета. Но несмотря на его происхождение, именно он был идеологом мирного сосуществования наций,

– отметил Надал.

Семья Шухевичей спасла еврейскую девочку

Мэр отметил, что с сентября 1942 по февраль 1943 годов семья Романа Шухевича прятала в своем доме от преследования нацистами соседскую еврейскую девочку Ирину Райхенберг.

Шухевич, используя свои возможности, помог с изготовлением для девочки новых документов на имя украинки Ирины Васильевны Рыжко.

Кроме того, после ареста жены Шухевича Натальи в Гестапо, главнокомандующий отправил девочку в сиротский приют при женском греко-католическом монастыре Василианок.

Там Ирина находилась до конца войны, пережив немецкую оккупацию и Холокост.

"В целом по данным Гестапо, представители ОУН и УПА неоднократно помогали скрываться евреям и изготавливали для них документы. То есть, была налажена работающая система украинских повстанцев по спасению евреев. Поэтому десятки украинских националистов стали "Праведниками мира", – добавил мэр.

Стадион не переименуют

Надал заявил, что решение городского совета Тернополя о присвоении городскому стадиону имени Романа Шухевича не отменят. По его словам, каждая страна чтит своих героев, потому что без этого она не имеет будущего.

Что этому предшествовало