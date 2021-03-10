Мэр Тернополя напомнил послу Израиля, как семья Шухевичей спасла еврейскую девочку
Послу Израиля Джоэлю Лиону напомнили, что семья главнокомандующего УПА Романа Шухевича во время Холокоста спасла еврейскую девочку. Перед этим дипломат возмутился, что в Тернополе в честь Шухевича назвали стадион.
Источник:фейсбук Сергея Надала
Мэр Тернополя Сергей Надал отметил, что Шухевич воевал не только за свободу украинцев, но и за свободу других угнетенных нацистским и коммунистическим режимами народов. Поэтому евреи тех времен это понимали и присоединялись к УПА.
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Он напомнил, что евреи были среди лидеров украинских повстанцев. Например, Лейба-Ицик Добровский, Лазарь и Моисей Ореховы-Штейны.
Ученые дискутируют о еврейском происхождении одного из лидеров ОУН Льва Ребета. Но несмотря на его происхождение, именно он был идеологом мирного сосуществования наций,
– отметил Надал.
Семья Шухевичей спасла еврейскую девочку
- Мэр отметил, что с сентября 1942 по февраль 1943 годов семья Романа Шухевича прятала в своем доме от преследования нацистами соседскую еврейскую девочку Ирину Райхенберг.
- Шухевич, используя свои возможности, помог с изготовлением для девочки новых документов на имя украинки Ирины Васильевны Рыжко.
- Кроме того, после ареста жены Шухевича Натальи в Гестапо, главнокомандующий отправил девочку в сиротский приют при женском греко-католическом монастыре Василианок.
- Там Ирина находилась до конца войны, пережив немецкую оккупацию и Холокост.
"В целом по данным Гестапо, представители ОУН и УПА неоднократно помогали скрываться евреям и изготавливали для них документы. То есть, была налажена работающая система украинских повстанцев по спасению евреев. Поэтому десятки украинских националистов стали "Праведниками мира", – добавил мэр.
Стадион не переименуют
Надал заявил, что решение городского совета Тернополя о присвоении городскому стадиону имени Романа Шухевича не отменят. По его словам, каждая страна чтит своих героев, потому что без этого она не имеет будущего.
Что этому предшествовало
- Лион возмутился, что "тернопольскому городскому стадиону" присвоили имя Романа Шухевича. Чиновник требовал немедленно отменить это решение.
- Однако в Министерстве иностранных дел ответили на упреки посла.
- Отметили, что дискуссии должны вести историки, а дипломаты должны работать над укреплением отношений дружбы и взаимного уважения между народами.
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