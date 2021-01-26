В Тернополе чиновник требовал у бывшего сотрудника комбината оплатить несуществующий долг в 40 тысяч долларов. Он делал это вместе с сыном, директором местного предприятия пищевой промышленности.

Источник: Государственное бюро расследований

Следователи ГБР во Львове уже завершили досудебное расследование в отношении них. А также еще двух физических лиц.

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Что за инцидент произошел

Начальник Тернопольской государственной налоговой инспекции вместе со своим сыном и криминальными представителями по предварительному сговору вымогали у гражданина 40 тысяч долларов. Деньги хотели взять за якобы присвоенную им продукцию за время его работы на предприятии.

В то же время мужчине угрожали:

физической расправой;

осложнениями при дальнейшем трудоустройстве;

осложнениями в осуществление предпринимательской деятельности.



В Тернополе чиновник требовал деньги / Фото ГБР

В чем обвиняют чиновника

Чиновника ГНС и руководителя предприятия обвинили в вымогательстве, что нанесло имущественный ущерб в крупных размерах. В то же время двух гражданских лиц – в пособничестве в вымогательстве, что нанесло имущественный ущерб в крупных размерах.



Чиновник ГНС угрожал расправой / Фото ГБР

Отметим! В сентябре 2020 года руководителя предприятия задержали при получении им части денег в сумме 10 тысяч долларов.

Обвинительные акты уже направили в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.