Угрожал расправой: в Тернополе налоговик требовал у мужчины 40 тысяч долларов
В Тернополе чиновник требовал у бывшего сотрудника комбината оплатить несуществующий долг в 40 тысяч долларов. Он делал это вместе с сыном, директором местного предприятия пищевой промышленности.
Источник: Государственное бюро расследований
Следователи ГБР во Львове уже завершили досудебное расследование в отношении них. А также еще двух физических лиц.
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Что за инцидент произошел
Начальник Тернопольской государственной налоговой инспекции вместе со своим сыном и криминальными представителями по предварительному сговору вымогали у гражданина 40 тысяч долларов. Деньги хотели взять за якобы присвоенную им продукцию за время его работы на предприятии.
В то же время мужчине угрожали:
- физической расправой;
- осложнениями при дальнейшем трудоустройстве;
- осложнениями в осуществление предпринимательской деятельности.
В Тернополе чиновник требовал деньги / Фото ГБР
В чем обвиняют чиновника
Чиновника ГНС и руководителя предприятия обвинили в вымогательстве, что нанесло имущественный ущерб в крупных размерах. В то же время двух гражданских лиц – в пособничестве в вымогательстве, что нанесло имущественный ущерб в крупных размерах.
Чиновник ГНС угрожал расправой / Фото ГБР
Обвинительные акты уже направили в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.
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