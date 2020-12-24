Трех жителей Тернополя задержали спецназовцы по подозрению в совершении тяжких преступлений. По данным следствия, они причастны к похищению предпринимателя, вымогательству у него денег и угону автомобиля.

Уроженца Тернопольщины злоумышленники удерживали всю ночь. Мужчину пытали ради того, чтобы он отдал им 800 тысяч долларов, сообщили в пресс-службе полиции области.

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Злоумышленников задержали уже после того, как к полицейским обратился сам пострадавший.

Что известно о пытках мужчины в Тернополе

Как утверждают следователи, мужчину, который занимается связанным с криптовалютой бизнесом, похитили на выезде из Тернополя. Сам он живет в Киеве, а на Западную Украину приехал к родственнику вместе со своими женой и дочерью.

Около 19:00 злоумышленники заблокировали Toyota Camry предпринимателя. Его вытащили и запихнули в багажник. Жену потерпевшего посадили в другое авто и увезли в неизвестном направлении.



Злоумышленники вывезли женщину бизнесмена на собственной машине / Фото пресс-службы полиции Тернопольщины

Самого же мужчину отвезли в заранее подготовленное место, где пытали.

800 тысяч за жизнь

Злоумышленники говорили, что не убьют мужчину, если он заплатит им немаленькую сумму. Жизнь предпринимателя злоумышленники оценили в 800 тысяч долларов.

Узнав о преступлении, правоохранители нашли 2 из 7 подозреваемых – исполнителя заказа и организатора. Суд уже арестовал их и назначил залог в 500 и 630 тысяч гривен.



Злоумышленников задержали, но не всех / Фото пресс-службы полиции Тернопольщины

Еще одного злоумышленника поймали через 36 часов после преступления. Затем самостоятельно сдался полицейским сам организатор. Он, кстати, является фигурантом уголовного дела о сбыте наркотиков в составе организованной преступной группы.

Еще 3 подозреваемых полицейские разыскивают. Один из них уже бежал за границу.