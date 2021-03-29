В Тернополе мужчина устроил стрельбу на детской площадке
Злоумышленника, который нарушал покой и перепугал всех на детской площадке в Тернополе задержали полицейские. Мужчине инкриминируют совершение хулиганства.
Источник:полиция Тернопольской области
Как утверждают полицейские, в результате стрельбы никто не пострадал. Если суд признает его виновным, задержанному грозит до 5 лет лишения свободы.
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В Уголовном кодексе за совершение подобного преступления предусмотрено также наказание в размере от 8,5 до 17 тысяч гривен штрафа, или до 6 месяцев ареста.
Хотел успокоить детей
- По данным следователей, инцидент произошел днем 26 марта на бульваре Даниила Галицкого.
- Злоумышленник вышел из одного из баров и шел мимо детской площадки.
- Ему не понравилось, что дети громко играли, поэтому мужчина решил их успокоить с помощью стрельбы из пистолета. Оружие оказалось светло-шумовым.
В результате инцидента никто не пострадал, а на место вызвали следователей. Правоохранители довольно быстро установили личность нарушителя и задержали его. Им оказался житель Подгайцев Тернопольского района.
Избрали ли злоумышленнику меру пресечения, неизвестно.
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