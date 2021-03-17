В Тернополе 17 марта не разминулись две машины. Одна из них – автомобиль медицинской помощи, который вез вакцину против коронавируса. В аварии пострадали три человека.

ДТП произошло на улице Микулинецкой. Renault Duster, принадлежавший медучреждению, остановился на пешеходном переходе.

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Пострадали 3 пассажира Renault

В это время в машину въехало другое авто. По предварительным выводам полиции, водитель Ford не соблюдал безопасную дистанцию движения.

Автомобиль медицинской помощи направлялся в Бучач, куда и вез вакцину против коронавируса. В машине, кроме водителя, было еще 4 пассажиров. Трое из них обратились за помощью врачей.

Ампулы с вакциной уцелели

Ампулы с препаратом, которыми планировали вакцинировать людей, не пострадали во время столкновения. Полиция решает вопрос о внесении факта в ЕРДР по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.



Водитель Ford не соблюдал безопасную дистанцию / Фото Нацполиции



В аварии трое пострадавших / Фото полиции в Тернопольской области