В Тернополе 4-летняя девочка и ее 1-летний братик наглотались таблеток: дети в больнице
В Тернополе отравились медикаментами 2 ребенка в возрасте 1 и 4 года. Сейчас они находятся в больнице, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Источник:ЦЭМП и МК Тернопольской области
Инцидент произошел 8 марта на улице Макаренко. Детали обстоятельств пока неизвестны.
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Медики отметили, что 4-летняя девочка выпила более 10 таблеток. Еще несколько, которые у нее остались, отдала своему 1-летнему брату.
После этого девочка стала вялой и сонливой. Медики на месте оказали помощь, после чего обоих детей положили в областную детскую больницу,
– отметили в заметке.
Отуєння несовершеннолетних таблетками: громкие случаи
- В феврале 2021 года в Боярке Киевской области 2 семиклассницы выпили по 40 таблеток. Одну из них спасти не удалось.
- Похожая ситуация произошла в Умани. Там 2 школьницам оказывали медицинскую помощь из-за того, что они выпили по 10 таблеток. К счастью, угрозы их жизни нет.
- Также в Киеве 15-летний подросток выпил много медикаментов. Его состояние было стабильное.
- В Калуше 2 девушки наглотались таблеток - им 12 и 13 лет. Одна из них выпила аж 70 штук.
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