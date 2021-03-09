В Тернополе отравились медикаментами 2 ребенка в возрасте 1 и 4 года. Сейчас они находятся в больнице, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Инцидент произошел 8 марта на улице Макаренко. Детали обстоятельств пока неизвестны.

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Медики отметили, что 4-летняя девочка выпила более 10 таблеток. Еще несколько, которые у нее остались, отдала своему 1-летнему брату.

После этого девочка стала вялой и сонливой. Медики на месте оказали помощь, после чего обоих детей положили в областную детскую больницу,

– отметили в заметке.

Важно! 24 канал не разглашает название лекарственных средств, которыми отравились дети, из соображений безопасности.

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