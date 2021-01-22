В Тернополе 11-летнего мальчика госпитализировали в "Охматдет" с множественными ранениями. Его отец утверждает, что 21 января в ребенка кто-то выстрелил в спину во время прогулки возле школы № 26. Врачи насчитали более 30 ран на всем теле.

Сначала подумали, что это взорвалась петарда, но впоследствии стало понятно, что это дробь. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Тернопольской области.

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Правоохранители открыли уголовное производство. Пока неизвестно кто и зачем стрелял в мальчика из огнестрельного оружия.

Во время операции из ран ребенка медики изъяли более 30 инородных тел, похожих на дробинки, которые травмировали и внутренние органы. Поскольку пострадавший нуждался в серьезном хирургическом вмешательстве, его доставили в столичную больницу "Охматдет",

– сообщили в полиции.

Отец ребенка Ярослав Капустяник рассказал, что сын катался на санках вместе с сестрой, она не пострадала.

Дробь у Максима по всему телу. Мальчику кто-то выстрелил в спину во время прогулки возле школы,

– сказал он в комментарии "20 хвилин".

Медики прогнозов не дают, однако пытаются подбодрить родителей, мол, живой – это главное. Дальше дело за столичными врачами.



Максим занимается футболом в детско-юношеском клубе "Чемпион" / Фото сайта "20 хвилин"

Мальчик нуждается в помощи, поскольку у родителей нет денег на лечение.

Полиция разыскивает нападавшего. В ближайшем доме в квартире одного из местных жителей нашли гладкоствольное оружие – его отправили на экспертизу. Вероятно, что стреляли именно из него.

В Тернополе 11-летнего мальчика обстреляли из дробовика: смотрите видео