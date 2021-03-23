Миллионные траты в Харькове на мобильные бригады были бесполезными: Терехов их распустил
Недавно секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов заявил, что ковидные бригады не будут возобновлять работу. Хотя комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла противоположное решение. Число больных продолжает расти, а регион фактически не готов к новой волне пандемии.
Источник:RegioNews
В Харькове ситуация с заболеваемостью коронавирусом становится критической. Не хватает медиков и коек, а ковидные бригады не работают с января.
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Почему в Харькове критически не хватает медиков
Уже сейчас не хватает кадров: за последний год из больниц уволилось более 2 тысяч медиков.
Чтобы изменить ситуацию, в городе ищут врачей в ковидные бригады. Поскольку нагрузка на них увеличилась в полтора раза.
Каких медиков не хватает
- анестезиологи,
- кардиологи,
- терапевты,
- медсестры
- младший медицинский персонал.
Почему возникла такая ситуация в Харькове
Как сообщало "Суспільне", Игорь Терехов проигнорировал решение областной комиссии по чрезвычайным ситуациям от 17 марта.
Он якобы советовался с врачами и пришел к выводу, что мобильные COVID-бригады в Харькове не нужны.
Фактически секретарь харьковского мэра провалил подготовку города к третьей волне коронавируса.
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