Недавно секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов заявил, что ковидные бригады не будут возобновлять работу. Хотя комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла противоположное решение. Число больных продолжает расти, а регион фактически не готов к новой волне пандемии.

В Харькове ситуация с заболеваемостью коронавирусом становится критической. Не хватает медиков и коек, а ковидные бригады не работают с января.

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Почему в Харькове критически не хватает медиков

Уже сейчас не хватает кадров: за последний год из больниц уволилось более 2 тысяч медиков.

Чтобы изменить ситуацию, в городе ищут врачей в ковидные бригады. Поскольку нагрузка на них увеличилась в полтора раза.

Обратите внимание! Вице-мэр города Светлана Горбунова-Рубан заявила, что ковидные бригады могут сформировать только из сотрудников больниц, где работают такие отделения.

Каких медиков не хватает

анестезиологи,

кардиологи,

терапевты,

медсестры

младший медицинский персонал.

Почему возникла такая ситуация в Харькове

Как сообщало "Суспільне", Игорь Терехов проигнорировал решение областной комиссии по чрезвычайным ситуациям от 17 марта.

Он якобы советовался с врачами и пришел к выводу, что мобильные COVID-бригады в Харькове не нужны.

Фактически секретарь харьковского мэра провалил подготовку города к третьей волне коронавируса.

Важно! В июне 2020 года харьковские чиновники потратили миллионы гривен из госбюджета для покупки 10 санитарных автомобилей. Их должны были использовать для работы ковидных бригад. Они не работают с января 2021 года, когда Национальная служба здоровья Украины не продлила их финансирование.