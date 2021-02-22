Годовщина теракта: в Харькове вспоминают жертв взрыва возле Дворца спорта – фото
В Харькове 22 февраля несколько десятков человек собрались возле памятного знака возле Дворца спорта. Они почтили память 4 погибших во время теракта, когда во время Марша единства прогремел взрыв.
Источник:"Суспільне Харків"
Возле памятного знака состоялась панихида по погибшим. Люди возложили цветы и зажгли лампадки возле Дворца спорта.
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Харьковчане почтили память погибших в теракте минутой молчания, возложили возле их портретов цветы и зажгли лампадки. Заметим, что харьковчане ежегодно собираются у памятного знака возле Дворца спорта.
Украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов также вспомнил ужасный теракт 22 февраля 2015 года.
Украина окончательно изменится, когда в Харькове вместо предложений называть метро именем умершего сепаратиста, появится станция "Даниил Дидик",
– написал он.
Что следует знать о теракте в Харькове
- Трагедия произошла 22 февраля 2015 года. Тогда возле Дворца спорта в Харькове во время марша Единства произошел взрыв.
- В целом он унес жизни 4 человек. Среди погибших – правоохранитель и 3 участника акции – Игорь Толмачев, Николай Мельничук, Вадим Рыбальченко и Даниил Дидик. Последнему было всего 15 лет.
- Лишь 28 декабря 2019 года суд Харькова признал обвиняемых по делу Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова виновными в теракте.
- Суд назначил наказание в виде пожизненного заключения, но изменил меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.
- 29 декабря 2019 года Дворникова, Тетюцкого и Башлыкова передали на неподконтрольные территории во время взаимного освобождения удерживаемых лиц. Они не признали вину.
Шестая годовщина теракта возле Дворца спорта в Харькове / Фото "Суспільне Харків"
Почтить память пришли несколько десятков харьковчан / Фото "Суспільне Харків"
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