Спикер Дмитрий Разумков не исключает того, что в правительстве Дениса Шмыгаля возможны кадровые изменения. Однако пока представлений от премьер-министра не поступало. Об отставке самого главы правительства, то пока таких инициатив в парламенте Разумков не видит.

Об этом Разумков рассказал в интервью. Спикер подчеркнул, что нардепы каждое представление рассматривают отдельно, поэтому результаты могут быть разные.

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За каждое представление в отношении министров голосуют по-разному

За кого-то мы голосуем. Например, Лапутина – была кандидат, стала министром. Витренко – ну вы относительно него ситуацию два раза знаете,

– объяснил Разумков.

Относительно третьего голосования за назначение Юрия Витренко вице-премьером – министром энергетики, то пока такого предложения коалиция главе правительства не вносила.

Об отставке Шмыгаля пока не речь не идет

Спикер отметил, что пока отставке самого Шмыгаля – не время, ведь "критической массы", которая могла бы инициировать процесс пока нет. Также Разумков считает, что говорить выгодна ли кому-то замена премьера – не следует.

Мы должны мерить другими категориями – выиграет от этого страна или нет. И если мы говорим о полной перезагрузке Кабмина, для того, чтобы говорить выигрывает страна или нет, надо будет понимать кто идет вместо,

– сказал Разумков.

В Кабмине все зависит от команды

Относительно того, что Украине нужен сильный премьер-министр, глава Верховной Рады не согласился, ведь, по его мнению, все зависит от команды.

"Короля всегда делает свита. От премьер-министра, конечно, зависит много, точно так же, как от главы Верховной Рады, но не все зависит от него. В зависимости от того, кто рядом, кто отвечает за то или иное направление, насколько он честен перед тобой, перед собой и перед законом – очень многое зависит", – резюмировал Разумков.

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Некоторые позиции в правительстве нуждаются в усилении, – ОП

Отметим, что в Офисе Президента ранее сообщили, что некоторые позиции в Кабмине необходимо усилить. Однако по словам советника главы ОПУ Михаила Подоляка, в отставке целого правительства потребности пока нет.

Сам Шмыгаль заверил, что увольнения не боится и рейтингами не интересуется.