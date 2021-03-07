В Национальном банке сообщили, что с начала года украинцы больше купили валюты, чем продали ее. Такая тенденция наблюдается с начала 2021 года.

НБУ с 2021 года начал учитывать в статистике данные по купле-продаже безналичной валюты. Так, феврале 2021 года наличными валюты купили больше на 55 миллионов долларов, чем продали.

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Покупка и продажа валюты в январе 2021 года:

Покупка – 1,086 миллиона долларов.

Продажа – 1,070 миллиона долларов.

Покупка и продажа валюты населением в феврале 2021 года:

Покупка – 1,340 миллиона долларов.

Продажа – 1,301 миллиона долларов.

Покупка и продажа валюты населением в феврале 2020 года:

Покупка – 1,165 миллиона долларов.

Продажа – 1,457 миллиона долларов.

Согласно данным, которые учитывают безналичную валюту, за 2020 год население продало банкам валюты на 19 241,5 миллиона долларов и купило на 18 004,4 миллиона долларов.

Сальдо (разница) составило 1 237,1 миллиона долларов.

Справка. Официальный курс валют Нацбанка по состоянию на 7 марта составляет 27, 75 за американский доллар. Евро – 33, 40 гривны.