Дизайнер, художница, основательница бренда освещения и декора Yalanzhi Objects Юлия Яланжи в своем блоге на 24 канале рассказывает о главных тенденциях дизайна в 2021 году.

В ноябре 2019 мы и представить не могли, как COVID-19 всколыхнет планету и в каких условиях окажется человечество через год. Ежедневно, преодолевая пандемию, мир меняется. В унисон ему меняемся мы и наши потребности. В первые недели наступившего года традиционно планируют: пишут цели, обсуждают тенденции, прибегают к прогнозам. Я не хочу быть голословной и провозглашать, как сейчас модно, "тренды". Однако благодаря изучению дизайна и постоянной практике я сформировала ряд тенденций, которые, бесспорно, повлияют на украинский предметный дизайн, яркость отечественных интерьеров и, конечно же, уют наших жилищ.

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Устойчивый дизайн

С каждым днем все больше и больше людей меняют свои потребительские привычки, ведь захотели стать частью устойчивого общества. Я сейчас не о сортировке мусора и его переработке, к ней я вернусь позже. Сегодня каждый сознательный человек стремится минимизировать свое воздействие на окружающую среду, потому что понимает, что малейшие совершенные им изменения могут сыграть роль: движение No Waste становится все популярнее, а Елизавета II отказалась от натурального меха.

Взгляните на Запад. Перед тем как создать какой-либо продукт или проект, они пытаются просчитать и спрогнозировать его влияние на Землю. Сможет ли этот дом вырабатывать столько энергии, сколько готов потребить? Сколько пластика мы сможем переделать, запустив эту линейку детской мебели?

Эти и подобные вопросы интересуют дизайнеров, которые по-настоящему смотрят в будущее. Благодаря им дизайн стал медленным: мы дольше и лучше изучаем материал, перед тем как использовать его в работе, нам действительно важно его происхождение и влияние на окружающую среду.

Новые экологические материалы

Изменив свое потребительское поведение и выйдя навстречу устойчивому обществу, мы становимся на шаг ближе к экспериментам. Мы готовы к новым решениям и материалам. которые используем не только ради уюта, но и из экологических соображений. Европейские трендсеттеры называют это "взять фокус на веганство" и использовать материалы и сырье локального происхождения.

Натуральные цвета – тренд 2021:

Свой экофокус я определила еще в 2017: запустила в серийное производство линейку светильников из целлюлозы. Разные по цвету, форме и дизайну, мы изготавливаем их вручную, и адаптируем к разным по стилистике и функционалу пространствам.

Некоторые клиенты, которые еще не сталкивались с деятельностью бренда, думают, что светильники Yalanzhi Objects сделаны из глины, пластика и даже бетона, но почувствовав легкость и тактильность материала понимают, что имеют дело с чем-то уникальным.

Изучая свойства и возможности целлюлозы, я неоднократно сталкивалась с аналогами этого материала, состав которых зависел от местности производства: например, биокомпозит Malai, созданный с использованием сельскохозяйственных отходов кокосовой промышленности; похожий на кожу материал от бразильской фабрики Nova Kaeru, изготовленный из листьев, а также банановые и пальмовые ткани Studio Tjeerd Veenhoven.

Новые материалы создают уникальный продукт:

Тактильность предметов и вещей

Использование разнообразных фактур, их грамотное наслоение и сочетание – решения всегда трендовые. Для меня важно работать с благородным материалом, который "умеет" и будет даже стареть красиво. Такой прием создает ощущение живого пространства, которое способно с тобой "говорить". Зайдя в понравившеюся комнату, мы захотим ее почувствовать: провести ладонью по поверхности обеденного стола, дотронуться до старых керамических горшков, остановить взгляд на красивой живописи или почувствовать тепло шерстяного одеяла.

Во время усиленного карантина мы оказались в ограниченном пространстве, и, к сожалению, далеко не все интерьеры приятно воздействовали на органы наших чувств во всех смыслах. Осенью прошлого года я запустила линейку керамических светильников, с которыми можно взаимодействовать: перебирать пальцами глиняные лепестки, слушать их приглушенный звон и просто ощущать теплоту этого экологичного материала. Вполне вероятно, что я интуитивно искала новый физический опыт и мне удалось реализовать его в предмете.

Что может глина:

Эмоция: в предмете и интерьере

Карантин дал нам понять, что мы не только то, что едим и носим, но и то, где живем. Наши смарт-квартиры и дома стали убежищами, а каждый декоративный элемент в интерьере — заявлением. Еще задолго до пандемии ведущие мировые бренды и дизайнеры, которые создают для них предметы, призвали искать в изделиях не только функцию, но и декор, ценить не только утилитарность, но и эмоциональность. Так, зеркала используются как элементы дизайна, а светильники не только заливают пространство светом, но и украшают его.

Светильник Peony – абсолютный бестселлер коллекции Yalanzhi Objects:

В коллекции Yalanzhi Objects есть абсолютный бестселлер – светильник Peony ("Пион"). Повышенный интерес заказчиков к нему я в очередной раз почувствовала благодаря самоизоляции: Peony — это не просто светильник, это пышный мерцающий цветок, хрупкий и нежный, лепестков которого хочется касаться, как настоящего пиона. Хотя, и он – не предел: биология в освещении пошла еще дальше. К примеру, шведский дизайнер Ян Клинглер в светильниках выращивает бактерии. В процессе они формируют спрятанные под стекло рисунки, которые подсвечиваются светодиодом. А немецкая студия We Love Eames умудрилась обустроить в своих светильниках настоящую оранжерею.

Цвет: натуральность, спокойствие, надежда

2021 год должен принести человечеству успокоение и надежду на светлое будущее. Так считаю не только я, но и большинство экспертов. Нет, не маркетологов лакокрасочных компаний, а таких экспертов как, например, сервис по прогнозированию тенденций в дизайне и моде WGSN. Сезоны будущего года они ассоциируют сразу с несколькими цветами: тут и оттенки сливочного масла, и манговый сорбет, и дикая орхидея, и атлантический синий.

Кто-то цветом будущего года называет землисто-нюдовый оттенок с розовыми полутонами, изображающими силу природы, комфорт и сострадание. Кто-то провозгласил на весь мир главными цветами пепельный и желтый.

От себя добавлю, что натуральность актуальна не только в материалах, но и в их тонах, поэтому рекомендую сделать ставку на цвета, которые вы встречаете в природе, и не бояться их миксовать, комбинировать или взаимодополнять.

Фото: Yalanzhi Objects