Немцы вторую неделю подряд шутят на тему российской оккупации Крыма, – посол Мельник
Оккупация Крымского полуострова Россией снова стала топовой темой на немецком телевидении. Говорится о еженедельном юмористическом шоу "heute-show", где вторую неделю продолжают обсуждение захвата полуострова с саркастическими ремарками.
Источник:Твиттер Андрея Мельника посла в Германии
Посол Украины в Германии Андрей Мельник написал об этом в своем твиттере. Он также сообщил, что видео юмористического шоу уже собрало около 5,7 миллиона просмотров.
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Возможно, это видео рассмешило посла и предоставило ему уверенности. Поскольку в сообщении он отметил, что "деоккупация уже близко".
Что такое "heute-show"?Это немецкая телепрограмма на канале ZDF, которая выходит каждую пятницу. Передача похожа на украинский продукт "Телевидение Торонто". Немцы в "heute-show" так же рассказывают еженедельные новости со смешными, саркастическими и циничными комментариями, уделяют особое внимание вопросам, которые являются предметом последних политических дискуссий в Германии.
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