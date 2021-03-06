Оккупация Крымского полуострова Россией снова стала топовой темой на немецком телевидении. Говорится о еженедельном юмористическом шоу "heute-show", где вторую неделю продолжают обсуждение захвата полуострова с саркастическими ремарками.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник написал об этом в своем твиттере. Он также сообщил, что видео юмористического шоу уже собрало около 5,7 миллиона просмотров.

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Возможно, это видео рассмешило посла и предоставило ему уверенности. Поскольку в сообщении он отметил, что "деоккупация уже близко".

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Вдруге за 2 тижні злочинна окупація Криму стала топ-темою найпопулярнішого комеді-шоу на телебаченні - heute show (5,7 млн. глядачів)



Деокупація вже близько



Danke #OliverWelke @heuteshow

https://t.co/fbTWnK7iY4 pic.twitter.com/8ZVmK3JaDj — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) March 6, 2021

Что такое "heute-show"? Это немецкая телепрограмма на канале ZDF, которая выходит каждую пятницу. Передача похожа на украинский продукт "Телевидение Торонто". Немцы в "heute-show" так же рассказывают еженедельные новости со смешными, саркастическими и циничными комментариями, уделяют особое внимание вопросам, которые являются предметом последних политических дискуссий в Германии.

Обратите внимание! 5 марта Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если бы Украина была в НАТО, Россия бы не смогла отнять Крым.