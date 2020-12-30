Тема Крыма будет для России адской, а не священной, – Кулеба
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба пообещал сделать тему оккупированного Крыма для России не священной, а адской. Для этого, по его словам, украинские дипломаты уже много сделали.
Особенно "нервирует и печет" Россию поддержка созданной Украиной Крымской платформы. Об этом Дмитрий Кулеба рассказал в интервью ТСН.
К теме Кулеба рассказал, когда запустят Крымскую платформу и как она будет работать
По словам министра, за последние 6 лет была попытка запустить что-то вроде Крымской платформы, но предлагалось, чтобы какая-то из влиятельных стран мира возглавила нечто вроде "группы друзей Крыма".
"Украина должна быть лидером, в том числе и в вопросе Крыма, мы должны нести эту ответственность. Поэтому мы написали концепт, положили президенту на стол, который начинается с того, что Украина будет вести этот процесс. Не может быть главным другом Крыма кто-то другой, а не Украина. Это факт. Поэтому, если мы не скажем, что мы возглавили этот процесс и пошли вперед, никто другой этого делать не будет. И вся философия Крымской платформы построена на этом", – подчеркнул он.
Кулеба добавил, что из многих источников получает информацию о том, как тема Крымской платформы нервирует Россию. В то же время поддержка этой инициативы – это вопрос политического выбора для других стран. Кроме того, – это вопрос юридического и морального выбора.
Нельзя не поддержать страну, которая пытается остановить беспрецедентную попытку незаконной аннексии своей территории в Европе. Это беспрецедентный кейс. Все 200% правды на нашей стороне со всех точек зрения. Поэтому этот вопрос очень принципиальный,
– сказал глава МИД.
Что известно о Крымской платформе?Это новый консультативный и Координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, ответа на вызовы безопасности, усиления международного давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также достижения главной цели – деоккупации Крыма и возвращения его Украине.
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