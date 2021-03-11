В селе Счастливое Херсонской области 11 марта обнаружили мертвой 7-летнюю Марию Борисову. Девочку перед этим искали 4 дня. По словам правоохранителей, смерть ребенка была насильственной.

Девочку нашел ее односельчанин в своем сарае. Тело было спрятано в белый полиэтиленовый мешок, завязанный лентой.

К теме На Херсонщине нашли мертвой 7-летнюю Марию Борисову

Подробнее

Ранее полиэтиленового мешка в сарае не было.

Как только мужчина его увидел, сразу вызвал полицию.

Правоохранители раскрыли мешок и увидели тело ребенка.

Известно, что Маша была в той же одежде, в которой исчезла.

Ранее территорию села и вокруг него проверили несколько раз. И сарай, где обнаружили тело, также осматривали.

Следователи предполагают, что тело убитого ребенка где-то прятали.

Место, где нашли тело Марии Борисовой / Фото Нацполиции Херсонщины, ТСН

Комментарий полиции

Сейчас следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают личность человека, совершившего это страшное преступление. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Херсонской области.

Во время повторного осмотра в недостроенной нежилой постройке нашли труп пропавшей девочки. Это рядом с местом, где она жила. Судмедэксперты установили, что ребенка задушили. Также на ее теле были телесные повреждения и волосы половых органов. Это может свидетельствовать, что девочка стала жертвой полового преступления,

– рассказал начальник полиции Херсонщины Александр Прокудин.

По его словам, тело несовершеннолетней отправили на судмедэкспертизу. Уже по его выводам можно будет утверждать о причине смерти.

Касательно поиска убийцы, то сейчас полицейские проверяют почти всех жителей села. Особое внимание обращают на ранее судимых не только в Счастливом, а и в соседних селах Алешковского района. Опрашивают также тех, кто состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Также правоохранители устанавливают обстоятельства смерти девочки.

Добавим, что сначала дело возбудили по факту исчезновения Марии. Затем его переквалифицировали по статье об умышленном убийстве. Расследование находится на контроле руководства Национальной полиции.

Обратите внимание Родных пропавшей 7-летней девочки на Херсонщине проверяют на детекторе лжи

Марию Борисову нашли мертвой: смотрите видео с места и комментарий Проскудина