Мэр Харькова Геннадий Кернес умер 16 декабря 2020. Прощание состоится в Благовещенском соборе 23 декабря, его будут транслировать на большом экране, который установили на площади рядом.

О церемонии отпевания умершего мэра Харькова

Гроб с телом мэра Харькова Геннадия Кернеса во вторник, 22 декабря, доставили в Благовещенский собор. Об этом рассказали в телеграмм-канале "Труха" , там же опубликованы первые фото с места происшествия.

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23 декабря в Благовещенском соборе Харькова начнется отпевание умершего Геннадия Кернеса.



Гроб с телом Кернеса доставили в Благовещенский собор / Фото "Труха"

На площади рядом установили большой экран, на котором будут транслировать богослужение.



Церемонию прощания и богослужение будут транслировать на большом экране рядом с собором / Фото "Труха"

Об участии военнослужащих в церемонии прощания с Кернесом

В то же время на сайте Харьковского национального университета воздушных сил имени Кожедуба опубликовали сообщение, что военнослужащие участия в церемонии прощания с Кернесом принимать не будут – несмотря на то, что на репетиции похорон заметили несколько десятков курсантов.

В университете это объяснили так:

На церемонии прощания и похоронах должны были присутствовать первые лица государства, поэтому военнослужащих планировали привлечь к мероприятию.

Но поскольку стало известно, что первых лиц не будет, соответствующий "приказ начальника Харьковского гарнизона об участии военнослужащих в церемонии отменен".

Действительно, по уставу гарнизонной и караульной службы Вооруженных сил Украины, почетный эскорт направляют на погребение лиц, где в официальных церемониях принимают участие президент, глава Верховной Рады и премьер.

Умер Геннадий Кернес: что следует помнить

Геннадий Кернес умер на 62 году жизни в берлинской клинике "Шарите", где его лечили от COVID-19.

О смерти мэра Харькова стало известно 17 декабря. На табличке креста датой его смерти указано 16 декабря.

21 декабря самолет с телом Кернеса прибыл из Берлина в Харков. Похороны назначили на среду, 23 декабря.

Отпевание состоится в Благовещенском соборе, церемония прощания – в оперном театре с 9 до 13 часов.

Геннадий Кернес впервые стал городским головой Харькова в 2010 году. В 2015 его переизбрали, он выиграл в 1 туре. Так же произошло и в 2020 – за него проголосовали 60,34% избирателей.