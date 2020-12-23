Тело Кернеса доставили в Благовещенский собор для отпевания: первые фото
Мэр Харькова Геннадий Кернес умер 16 декабря 2020. Прощание состоится в Благовещенском соборе 23 декабря, его будут транслировать на большом экране, который установили на площади рядом.
О церемонии отпевания умершего мэра Харькова
Гроб с телом мэра Харькова Геннадия Кернеса во вторник, 22 декабря, доставили в Благовещенский собор. Об этом рассказали в телеграмм-канале "Труха", там же опубликованы первые фото с места происшествия.
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23 декабря в Благовещенском соборе Харькова начнется отпевание умершего Геннадия Кернеса.
Гроб с телом Кернеса доставили в Благовещенский собор / Фото "Труха"
На площади рядом установили большой экран, на котором будут транслировать богослужение.
Церемонию прощания и богослужение будут транслировать на большом экране рядом с собором / Фото "Труха"
Об участии военнослужащих в церемонии прощания с Кернесом
В то же время на сайте Харьковского национального университета воздушных сил имени Кожедуба опубликовали сообщение, что военнослужащие участия в церемонии прощания с Кернесом принимать не будут – несмотря на то, что на репетиции похорон заметили несколько десятков курсантов.
В университете это объяснили так:
- На церемонии прощания и похоронах должны были присутствовать первые лица государства, поэтому военнослужащих планировали привлечь к мероприятию.
- Но поскольку стало известно, что первых лиц не будет, соответствующий "приказ начальника Харьковского гарнизона об участии военнослужащих в церемонии отменен".
Действительно, по уставу гарнизонной и караульной службы Вооруженных сил Украины, почетный эскорт направляют на погребение лиц, где в официальных церемониях принимают участие президент, глава Верховной Рады и премьер.
Умер Геннадий Кернес: что следует помнить
- Геннадий Кернес умер на 62 году жизни в берлинской клинике "Шарите", где его лечили от COVID-19.
- О смерти мэра Харькова стало известно 17 декабря. На табличке креста датой его смерти указано 16 декабря.
- 21 декабря самолет с телом Кернеса прибыл из Берлина в Харков. Похороны назначили на среду, 23 декабря.
- Отпевание состоится в Благовещенском соборе, церемония прощания – в оперном театре с 9 до 13 часов.
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