В Киеве 14 января замерз 37-летний индус, который работал дворником. Мужчина отправился ночевать в заброшенный автобус, где и умер от переохлаждения. Только через три недели его тело прибыло на родину.

Теперь погибшего Аптара смогут похоронить по местным обычаям.

Ранее Индиец поселился в Киеве и работал дворником: его жизнь закончилась трагически – замерз

Ранее семья погибшего сообщала, что не имеет средств на транспортировку тела. Вопрос с его перевозкой решали несколько недель.



Мужчине было 37 лет / Фото "Сегодня"

Что известно о смерти индуса