Умер от холода: тело дворника-индуса, который замерз в Киеве, отправили на родину
В Киеве 14 января замерз 37-летний индус, который работал дворником. Мужчина отправился ночевать в заброшенный автобус, где и умер от переохлаждения. Только через три недели его тело прибыло на родину.
Источник:ТСН
Теперь погибшего Аптара смогут похоронить по местным обычаям.
Ранее Индиец поселился в Киеве и работал дворником: его жизнь закончилась трагически – замерз
Ранее семья погибшего сообщала, что не имеет средств на транспортировку тела. Вопрос с его перевозкой решали несколько недель.
Мужчине было 37 лет / Фото "Сегодня"
Что известно о смерти индуса
- Мужчина работал дворником на Борщаговке. Индус хотел заработать деньги для изготовления документов, которые у него украли.
- В ЖЭКе говорят, что официально мужчину не нанимали.
- Незадолго до смерти у Аптара возникли проблемы со здоровьем, он попал в реанимацию. А через несколько дней, когда вернулся в ночлежку, то обнаружил, что она закрыта.
- Ночевать дворник решил в заброшенном автобусе – в легкой одежде.
- Тело Аптара нашли утром.
- По словам правоохранителей, у погибшего была ишемическая болезнь сердца.
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