После закрытия пророссийских телеканалов Тараса Козака в Украине начали раздаваться заявления о необходимости такого же шага и касательно канала "НАШ". Александр Ткаченко считает, что Совет нацбезопасности и обороны не запретила канал и это следует учитывать.

Глава Министерства культуры прокомментировал заявления о необходимости блокировки и телеканала "НАШ". Ткаченко призвал не спешить с этим вопросом.

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Что о ситуации с каналом "НАШ" думает министр

на телеканал не надо идти толпой и выяснять отношения силой;

решение СНБО было принято на основании определенных документов, предоставленных правоохранительными органами. Очевидно, таких данных по каналу "НАШ" пока нет.

Как я и говорил, решение действительно является исключительным и должно стать триггером для дальнейшей работы над формированием понимания, как нам нужно очищать, а не зачищать информационное пространство,

– отметил Ткаченко.

Он добавил, что "невозможно всех запретить". Однако можно иметь правила, учитывая которые стоит выстраивать не только работу медиа, но и отношения между людьми.

Напомним, активисты общественного движения "Правый сектор" 4 февраля пикетировали офис пророссийского телеканала "НАШ". Между пикетчиками и правоохранителями произошли столкновения.