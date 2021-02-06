На телеканал "НАШ" не надо идти толпой, – Ткаченко
После закрытия пророссийских телеканалов Тараса Козака в Украине начали раздаваться заявления о необходимости такого же шага и касательно канала "НАШ". Александр Ткаченко считает, что Совет нацбезопасности и обороны не запретила канал и это следует учитывать.
Источник:"Обозреватель"
Глава Министерства культуры прокомментировал заявления о необходимости блокировки и телеканала "НАШ". Ткаченко призвал не спешить с этим вопросом.
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Что о ситуации с каналом "НАШ" думает министр
- на телеканал не надо идти толпой и выяснять отношения силой;
- решение СНБО было принято на основании определенных документов, предоставленных правоохранительными органами. Очевидно, таких данных по каналу "НАШ" пока нет.
Как я и говорил, решение действительно является исключительным и должно стать триггером для дальнейшей работы над формированием понимания, как нам нужно очищать, а не зачищать информационное пространство,
– отметил Ткаченко.
Он добавил, что "невозможно всех запретить". Однако можно иметь правила, учитывая которые стоит выстраивать не только работу медиа, но и отношения между людьми.
Что известно о канале "НАШ"?Его владельцем является пророссийский экс-нардеп Евгений Мураев. На программы "НАШ" часто приглашают одиозных политиков или экспертов. А в эфире систематически раздаются антиукраинские призывы. Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания неоднократно проводил проверку канала.
В частности, в 2020 году Нацсовет штрафовала канал на 105 625 гривен. Причина – трансляция интервью бывшего премьера Николая Азарова журналисту Дмитрию Гордону. В нем политик назвал события 2014 года приходом к власти мародеров и бандитов.
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