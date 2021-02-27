В СМИ попали аудиозаписи, на которых якобы олигарх Виктор Медведчук договаривается с кремлевскими агентами о различных незаконных схемах. В частности, о поставках электроэнергии в оккупированный Крым.

Источник: "Право на правду" на 24 канале

В феврале 2021 года исполнилось 7 лет, как российские оккупанты ворвались на территорию Крыма. Со временем у нас появляется все больше понимания, как вела себя тогдашняя украинская власть во время оккупации полуострова.

В предыдущем блоге Сложные отношения Порошенко и "Прямого": експрезидент спас свой телеканал

Украинские чиновники особо не горевали из-за потери огромного куска украинской земли. Напротив, некоторые решили на этом привычно для себя заработать.

Телефонный разговор

Интернет-издание "Цензор.Нет" опубликовало аудиозапись разговора, на котором мужчина с голосом похожим на голос кума Владимира Путина Виктора Медведчука разговаривает с мужчиной, у которого голос похож на голос кремлевского куратора украинских вопросов – Владислава Суркова.



Кремлевский куратор украинских вопросов / Фото РИА

Телефонная беседа якобы произошла в декабре 2014 года. В ней собеседники обсуждают несколько очень важных вопросов. Первый вопрос – поставки угля с оккупированных территорий Донбасса на украинские электростанции.

На эту тему еще 6 лет назад сделали несколько резонансных журналистских расследований, которые доказывали, что эту многомиллионную схему создали при содействии окружения президента Порошенко для кума Путина Виктора Медведчука.

Криминальная схема

Схема работала просто: уголь с шахт оккупированного Донбасса под видом южноафриканского или австралийского черного топлива по завышенной цене завозили на украинские ТЭЦ. Это позволило структурам, связанным с Медведчуком, зарабатывать сотни миллионов гривен сверхприбыли.

Читайте также От Медведчука открещиваются соратники: Бойко и Мураев обиделись на олигарха

В частности, как выяснила "Украинская правда", соглашение со стороны фирмы-посредника, которая ввозила этот уголь, подписал Никита Поз. Именно он является владельцем другой фирмы, на которую в Крыму оформили землю, где построена вилла Медведчука.

В другой фирме Никиты Позы длительное время был официально трудоустроен Тарас Козак – правая рука Медведчука и номинальный владелец его медиахолдинга.



Правая рука Медведчука Тарас Козак / Фото LIGA.net

Очевидно, что именно с поставок угля из оккупированного Донбасса в 2015 году кум Путина начал получать первые большие деньги, за которые потом скупал и удерживал свои телеканалы. Без разрешения и без участия тогдашней украинской власти, эту сделку ему провернуть было бы просто невозможно. Что, собственно, и подтверждают собеседники на аудиозаписи.

Электроэнергия в Крым

Собеседники обсуждают другую сверхприбыльную схему – поставки украинской электроэнергии в оккупированный Крым, которые якобы лично согласованы с Владимиром Путиным и Петром Порошенко.

Интересно Пытки и зверства над людьми: новые ужасные подробности дела полицейских из Павлограда

В 2015 году общественные активисты, среди которых было немало крымских татар, блокировали полуостров, чтобы не дать россиянам там легко установить оккупационный режим. Тогда в Херсонской области даже взорвали несколько электроопор, чтобы обесточить оккупированный полуостров.

Соглашение о поставках электроэнергии

Украинская власть, в лице близкого к Порошенко министра энергетики Владимира Демчишина, легко и непринужденно согласовала с россиянами поставки электроэнергии в оккупированный Крым. В соглашении Крым числился, как "федеральный округ Российской Федерации".



Экс-министр энергетики Владимир Демчишин / Фото Кабмина

Сам министр Демчишин тогда опровергал такую ​​формулировку в документах. Однако признал, что ему дали сверху указание поставлять электричество на полуостров и он будет это делать. Собеседники на скандальном аудио продолжают обсуждать детали этой схемы. Для того, чтобы она окончательно заработала, куму Путина приходится в очередной раз звонить украинскому президенту.

Роль Порошенко в схеме

Петр Порошенко во время этих событий, которые обсуждаются в телефонном разговоре в декабре 2014 года, находился с официальным визитом в Австралии. Он рассказывал местной власти и украинской диаспоре, как неистово противостоит России и ее приспешникам.

Впрочем, в это время по телефону украинский президент мог раздавать подчиненным указания, чтобы структуры Медведчука как можно скорее подписали документы и начали поставлять электроэнергию на оккупированный полуостров.

Собеседники обсудили то, за что Порошенко часто и оправдано критиковали. Говорится об участии кума Путина со стороны Украины в трехсторонней контактной группе и, в частности, в комиссии по обмену пленными. Порошенко предложил куму Путина заниматься обменом пленными, что фактически вытянуло Медведчука с политического небытия.

Напомним. Ирина Геращенко заявила о том, что за Медведчука лично якобы просила канцлер Германии – Ангела Меркель. Ее соответственно попросил Путин включить своего кума в комиссию по обмену.

Меркель здесь ни при чем и это с подачи украинского президента у кума Путина появилась медийная и политическая площадка в Украине во время войны, где он рассказывал, какой он миротворец и освободитель пленных.



Народный депутат Украины Ирина Геращенко / Фото LIGA.net

После публикации этой скандальной аудиозаписи СБУ заявила, что обязательно проверит ее правдивость и изложенные в ней факты. Обещали выяснить возможную причастность прошлого руководства государства к масштабной коррупции во время поставок угля из оккупированного Донбасса и электроэнергии в Крым. Неизвестно, закончится ли эта очередная проверка СБУ реальными приговорами.

Смотрите видео с разговором / Видео Цензор.НЕТ / Внимание! На видео ненормативная лексика: