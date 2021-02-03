Телебордель Медведчука знищує ідею медіа в Україні, – Литвин
Рада нацбезпеки прикрила проросійські канали Віктора Медведчука. Наразі ZIK, "112 Україна" і NewsOne можна знайти хіба на ютубі, але і звідти їх збираються прибрати.
Джерело: "Що це було" на 24 каналі
Дуже важливо те, що робив Медведчук з журналістикою в Україні. Про це в ефірі повідомив політичний аналітик Дмитро Литвин.
До теми Це пропагандисти, а не журналістська спільнота, – Герасим'юк про канали Медведчука
Деградація професії журналіста
"Його телеканали замінювали нормальних телеведучих на людей з масажних салонів. Це люди, які сидять в кадрі і говорять тільки те, що треба", – зауважив експерт.
Це дуже серйозна деградація професії журналіста. Вони знищують ідею медіа як комунікатора між різними групами суспільства,
– зазначив Литвин.
Він наголосив на тому, що половина журналістів, ведучих і редакторів не мають права працювати в журналістиці, адже вони її знищують.
Чи зменшиться рейтинг ОПЗЖ
Прямої залежності між закриттям телеканалів та рейтингом ОПЗЖ немає. Російське телебачення, як відзначив експерт, має вплив на виборців у східних та південних регіонах.
"Всьому телеборделю Медведчука, який закрили, буде складніше досягати свого виборця, але вони все ж його досягатимуть", – також він сказав.
Литвин додав, що вся сила – на боці влади і на боці тих, хто зможе відштовхувати ОПЗЖ від виборців.
Блокування каналів Медведчука: що відомо
- Рада національної безпеки та оборони України запровадили санкції проти власника NewsOne, "112 Україна" та ZIK Тараса Козака. Після цього мовлення каналів припинили.
- Козак відреагував на санкції. Він заявив, що дії РНБО – це "політична розправа зі сторони Зеленського".
- У Європейському Союзі схвально оцінили введення санкцій проти каналів Медведчука.
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