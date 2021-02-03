Рада нацбезпеки прикрила проросійські канали Віктора Медведчука. Наразі ZIK, "112 Україна" і NewsOne можна знайти хіба на ютубі, але і звідти їх збираються прибрати.

Джерело: "Що це було" на 24 каналі

Дуже важливо те, що робив Медведчук з журналістикою в Україні. Про це в ефірі повідомив політичний аналітик Дмитро Литвин.

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Деградація професії журналіста

"Його телеканали замінювали нормальних телеведучих на людей з масажних салонів. Це люди, які сидять в кадрі і говорять тільки те, що треба", – зауважив експерт.

Це дуже серйозна деградація професії журналіста. Вони знищують ідею медіа як комунікатора між різними групами суспільства,

– зазначив Литвин.

Він наголосив на тому, що половина журналістів, ведучих і редакторів не мають права працювати в журналістиці, адже вони її знищують.

Чи зменшиться рейтинг ОПЗЖ

Прямої залежності між закриттям телеканалів та рейтингом ОПЗЖ немає. Російське телебачення, як відзначив експерт, має вплив на виборців у східних та південних регіонах.

"Всьому телеборделю Медведчука, який закрили, буде складніше досягати свого виборця, але вони все ж його досягатимуть", – також він сказав.

Литвин додав, що вся сила – на боці влади і на боці тих, хто зможе відштовхувати ОПЗЖ від виборців.

Блокування каналів Медведчука: що відомо

Рада національної безпеки та оборони України запровадили санкції проти власника NewsOne, "112 Україна" та ZIK Тараса Козака. Після цього мовлення каналів припинили.

Козак відреагував на санкції. Він заявив, що дії РНБО – це "політична розправа зі сторони Зеленського".

У Європейському Союзі схвально оцінили введення санкцій проти каналів Медведчука.



Санкції РНБО проти Козака / Інфографіка 24 каналу