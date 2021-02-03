Совет нацбезопасности прикрыл пророссийские каналы Виктора Медведчука. Сейчас ZIK, "112 Украина" и NewsOne можно найти разве что на ютубе, но и оттуда их собираются убрать.

Источник: "Что это было" на 24 канале

Очень важно то, что делал Медведчук с журналистикой в ​​Украине. Об этом в эфире сообщил политический аналитик Дмитрий Литвин.

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Деградация профессии журналиста

"Его телеканалы заменяли нормальных телеведущих на людей из массажных салонов. Это люди, которые сидят в кадре и говорят только то, что надо", – отметил эксперт.

Это очень серьезная деградация профессии журналиста. Они уничтожают идею медиа как коммуникатора между различными группами общества,

– отметил Литвин.

Он отметил, что половина журналистов, ведущих и редакторов не имеют права работать в журналистике, ведь они ее уничтожают.

Уменьшится ли рейтинг ОПЗЖ

Прямой зависимости между закрытием телеканалов и рейтингом ОПЗЖ нет. Российское телевидение, как отметил эксперт, имеет влияние на избирателей в восточных и южных регионах.

"Всему телеборделю Медведчука, который закрыли, будет сложнее добиваться своего избирателя, но они все же его добьются", – также он сказал.

Литвин добавил, что вся сила – на стороне власти и на стороне тех, кто сможет отталкивать ОПЗЖ от избирателей.

Блокирование каналов Медведчука: что известно

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против владельца NewsOne, "112 Украина" и ZIK Тараса Козака. После этого вещание каналов прекратили.

Козак отреагировал на санкции. Он заявил, что действия СНБО – это "политическая расправа со стороны Зеленского".

В Европейском Союзе одобрили введение санкций против каналов Медведчука.



Санкции СНБО против Козака / Инфографика 24 канала