Ситуация на Донбассе 26 марта значительно обострилась. Вследствие вражеских обстрелов погибли сразу 4 бойца, еще 2 – получили ранения. Что известно о состоянии раненых украинских защитников – читайте дальше.

Известно, что бой возле Шумов начался в 13:30 и продолжался несколько часов. Сначала огонь вели из стрелкового оружия, а затем присоединились снайперы.

Важно Боевики на Донбассе убили 4 украинских военных

Детали адского боя возле Шумов

Как объяснил корреспондент ТСН, боевики в районе Шумов долгое время не давали украинской стороне забрать тела погибших и эвакуировать раненых.

Скорее всего, оккупанты применили минометы, которые мешали эвакуационным группам. Бой продолжался на взводном опорном пункте. Он расположен в том месте, где боевики очень редко применяли минометы.

Враг не давал украинским бойцам даже приблизиться к раненым и погибшим. Трехсторонняя контактная группа из ОБСЕ 9 раз предоставляла запросы на прекращение огня, чтобы забрать воинов. Но боевики отказывали и открывали огонь.

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Журналист Андрей Цаплиенко в комментарии "Радио Свобода" отметил, что обстрел велся минометами калибра 82 миллиметра.

Это не столь опасное оружие, как 120 калибра. Его с достаточно высокой долей вероятности координировали с помощью беспилотников. Потому что вы можете себе представить: четыре человека погибли от минометного обстрела не самым большим калибром. Обстрел был достаточно точным,

– заметил Цаплиенко.

Он добавил, что бой по состоянию на 16:00 еще продолжался.

Что известно о погибших и раненых

Украинская сторона таки смогла эвакуировать раненых бойцов и забрать тела погибших героев. Сейчас состояние украинских военных удовлетворительное. По словам медиков, сейчас угрозы жизни раненых бойцов нет, они находятся в госпитале.

Что известно о трагедии возле Шумов