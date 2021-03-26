Тела погибших удалось эвакуировать: детали ужасного обстрела возле Шумов
Ситуация на Донбассе 26 марта значительно обострилась. Вследствие вражеских обстрелов погибли сразу 4 бойца, еще 2 – получили ранения. Что известно о состоянии раненых украинских защитников – читайте дальше.
Источник:24 канал
Известно, что бой возле Шумов начался в 13:30 и продолжался несколько часов. Сначала огонь вели из стрелкового оружия, а затем присоединились снайперы.
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Детали адского боя возле Шумов
Как объяснил корреспондент ТСН, боевики в районе Шумов долгое время не давали украинской стороне забрать тела погибших и эвакуировать раненых.
Скорее всего, оккупанты применили минометы, которые мешали эвакуационным группам. Бой продолжался на взводном опорном пункте. Он расположен в том месте, где боевики очень редко применяли минометы.
Враг не давал украинским бойцам даже приблизиться к раненым и погибшим. Трехсторонняя контактная группа из ОБСЕ 9 раз предоставляла запросы на прекращение огня, чтобы забрать воинов. Но боевики отказывали и открывали огонь.
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Журналист Андрей Цаплиенко в комментарии "Радио Свобода" отметил, что обстрел велся минометами калибра 82 миллиметра.
Это не столь опасное оружие, как 120 калибра. Его с достаточно высокой долей вероятности координировали с помощью беспилотников. Потому что вы можете себе представить: четыре человека погибли от минометного обстрела не самым большим калибром. Обстрел был достаточно точным,
– заметил Цаплиенко.
Он добавил, что бой по состоянию на 16:00 еще продолжался.
Что известно о погибших и раненых
Украинская сторона таки смогла эвакуировать раненых бойцов и забрать тела погибших героев. Сейчас состояние украинских военных удовлетворительное. По словам медиков, сейчас угрозы жизни раненых бойцов нет, они находятся в госпитале.
Что известно о трагедии возле Шумов
- 26 марта в результате циничного обстрела боевиков на Донбассе оборвалась жизнь сразу четырех наших бойцов. Как сообщил журналист Юрий Бутусов, трагедия произошла в районе Шумов.
- В пресс-службе ООС отметили, что во время обстрела Шумов ранения получили 2 украинских бойца, им оперативно оказана медицинская помощь.
- Из-за обострения на передовой украинская делегация в Трехсторонней контактной группе собирается на экстренное заседание.
- Владимир Зеленский объявил, что вскоре проведет беседы со всеми лидерами нормандской четверки. Говорится о президенте России Владимире Путине, канцлере Германии Ангеле Меркель и президенте Франции Эммануэле Макроне.
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