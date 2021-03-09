Транспортировка тел трех женщин и двух мужчин может начаться в среду. По словам генконсула Украины в Люблине Василия Павлюка, еще идет подготовка бумаг.

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Оформляются все документы на транспортировку тел в Украину. Перевозка может начаться в среду,

– сообщил Павлюк.

Что известно об умерших

Консул сообщил, что умершими являются женщины 60, 53 и 32 лет и мужчины 52 и 28 лет. Они, в частности, являются жителями Одесской, Днепропетровской, Хмельницкой и Тернопольской областей.

Сейчас в больницах Подкарпатского воеводства находятся 24 пассажира. Двое из них в тяжелом состоянии в реанимации.

Кстати. Двух украинцев, пострадавших в ДТП, в Польше отказывались лечить. Объясняли эту ситуацию отсутствием у украинцев медицинской страховки.

Расследование аварии продолжается

9 марта министр внутренних дел Арсен Аваков и министр МВД Польши Мариуш Каминский обсудили по телефону это ДТП. Каминский заверил: полиция совместно с прокуратурой ведут постоянную работу над расследованием и установлением окончательных причин ДТП.

Аваков поблагодарил польского коллегу за помощь, оказанную пострадавшим в ДТП украинцам. Он отметил: расследование происходит профессионально, а отработка ситуации во время ДТП была оперативной.

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