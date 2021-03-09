Тела погибших в ДТП в Польше готовят к отправке в Украину
Сейчас тела пятерых погибших в автокатастрофе, произошедшей 6 марта, еще не отправили в Украину. К тому же в больницах еще находятся 24 пассажира.
Источник:Укринформ
Транспортировка тел трех женщин и двух мужчин может начаться в среду. По словам генконсула Украины в Люблине Василия Павлюка, еще идет подготовка бумаг.
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Оформляются все документы на транспортировку тел в Украину. Перевозка может начаться в среду,
– сообщил Павлюк.
Что известно об умерших
Консул сообщил, что умершими являются женщины 60, 53 и 32 лет и мужчины 52 и 28 лет. Они, в частности, являются жителями Одесской, Днепропетровской, Хмельницкой и Тернопольской областей.
Сейчас в больницах Подкарпатского воеводства находятся 24 пассажира. Двое из них в тяжелом состоянии в реанимации.
Расследование аварии продолжается
9 марта министр внутренних дел Арсен Аваков и министр МВД Польши Мариуш Каминский обсудили по телефону это ДТП. Каминский заверил: полиция совместно с прокуратурой ведут постоянную работу над расследованием и установлением окончательных причин ДТП.
Аваков поблагодарил польского коллегу за помощь, оказанную пострадавшим в ДТП украинцам. Он отметил: расследование происходит профессионально, а отработка ситуации во время ДТП была оперативной.
ДТП в Польше: главное
- В полночь 6 марта рейсовый автобус "Познань – Херсон" попал в ДТП возле городка Кашице.
- В салоне находились 57 украинцев: 55 пассажиров и два водителя.
- В аварии погибли 5 человек. На месте аварии два человека, еще 3 – во время спасательной операции.
- Сперва считалось, что погибших 6, однако одна из женщин выжила. Сейчас она в тяжелом состоянии в больнице.
- Чтобы вызволить пострадавших, пришлось разрезать автобус.
- Предварительная причина ДТП – водитель не справился с управлением на неподходящей скорости.
- Однако точные обстоятельства аварии еще выясняют.
- Очевидцы рассказали СМИ, что один из водителей был за рулем уже 18 часов подряд.
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