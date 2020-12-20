В свежем выпуске программы "Техника войны" – на верфи частной тайваньской судостроительной компании Lung Teh Shipbuilding прошла церемония спуска на воду корвета-катамарана. Убийца авианосцев улучшенного проекта Tuo Jiang II получил бортовой номер 619 и название Ta Jiang. Частная компания "Практика" передала ВСУ более 40 бронированных автомобилей "Козак-2".

Также в выпуске "Техника войны" на 24 канале:

Если страны – лидеры по производству оружия уже давно определились, что называть танком, а что бронетранспортером или БМП, то термин "боевая машина поддержки танков" прочно засел в мозгу только российских военачальников, но не сразу. Идее создания такой машины предшествовала многолетняя агрессивная политика СССР.

Главные новости Украины:

► Украина заключила прямые соглашения с турецкими компаниями о передаче технологий и производстве корветов. А также – ударных беспилотных авиационных комплексов для нужд Вооруженных сил.

► В порт "Южный" доставили новый плавучий причал ПЖ-61У, построенный на заводе "Паллада". Он предназначен для стоянки кораблей, катеров и судов в месте базирования ВМС Вооруженных сил Украины.

► Министерство обороны заключило договоры с Харьковским конструкторским бюро машиностроения. Они касались поставки 75 бронетранспортеров БТР-4Е, командирского БТР-4К и ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ-4РМ.

► Служба безопасности Украины в Николаеве предотвратила вывоз в одну из стран Ближнего Востока авиационного оборудования военного назначения. Приборы и другие изделия направили на экспертизу.

► Центр специальных операций и борьбы с терроризмом Службы безопасности Украины приобрел по переговорной процедуре боевые ботинки немецкого производства на 3,4 миллиона гривен.

► Курсанты Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко презентовали свои наработки в рамках международного проекта Peer to Peer. Его целью является противодействие российской информационной агрессии и фейкам в Украине.

Главные новости мира:

​• Польская армия получила 100 первых внедорожников Ford Ranger в рамках контракта, подписанного в июле. Для замены устаревших Хонкеров должны приобрести 485 пикапов, а также 163 автомобиля как опцион.

​• Агентство материально-технического снабжения Министерства обороны Дании сообщило, что утилизирует свои гусеничные бронетранспортеры M113 PMB. Незначительная часть техники пойдет в музеи, а большинство окончательно должны вывезти из датской армии в 2023 году.

​* Сайт Hungary Today сообщил, что Вооруженные силы Венгрии покупают радары. Они базируются на технологии израильских ELM-2084.

​• Турецкие компании Aselsan и Roketsan завершили испытания зенитно-ракетного комплекса ближнего действия HISAR-A+.

​• На острове Саарема состоялась передача Военно-морским силам Эстонии 2 сторожевых катеров. Их построили за 8 месяцев, и это стоило 3,9 миллиона евро.

​* На верфи ICN в бразильском Итагуаи состоялась церемония спуска на воду подводной лодки S41 Humaitá. Это вторая из четырех дизель-электрических субмарин типа Скорпене.

​• Турецкий производитель двигателей TUSAS Engine Industries передал для испытаний первый в стране двигатель TS-1400. Программа по его созданию была запущена в марте 2017 года.