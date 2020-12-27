В итоговом выпуске программы "Техника войны" – 2020 год стал чрезвычайно сложным для оборонной сферы, прежде всего – из-за пандемии COVID-19. Впрочем, произошло немало важных событий, а мир увидел немало мощных разработок.

Также в выпуске "Техника войны" на 24 канале:

Министр обороны Андрей Таран заявил о значительных сдвигах в строительстве лагерного городка Межвидового центра подготовки подразделений "Широкий лан". Его общая площадь – 26 тысяч квадратных метров. Это 10 казарм улучшенного типа для военных-мужчин, казарма улучшенного типа для военных-женщин, а также столовая на 2 500 человек.

Главные новости Украины

► На сайте компании "Украинская бронетехника" появилось графическое изображение мобильного миномета "Смерека". Сейчас этот комплекс проходит заводские испытания.

► На вооружение ВСУ приняли бронированный автомобиль "Козак-2М1". Его полный вес составляет 14 тонн, а 280-сильный дизельный двигатель позволяет разгоняться до 110 километров в час.

► ВСУ приняли на вооружение береговой ракетный комплекс 360МЦ "Нептун". За его разработку в 2014 году взялось Киевское конструкторское бюро "Луч", впоследствии присоединилось более 10 предприятий.

► В Украине состоялись стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия-2020". К маневрам привлекли 12 000 военных, две трети из которых выполняли задания на полигонах и в учебных центрах.

► Министр обороны Украины Андрей Таран и госсекретарь по вопросам обороны Великобритании Бен Уоллес подписали меморандум об усилении сотрудничества в военно-технической сфере.

► Киевское конструкторское бюро "Луч" презентовало новый ударный беспилотник "Сокол-300". Для разработки и испытаний необходимо 1,5 года, а летать он сможет через 9 месяцев после начала работ.

► Шепетовский ремонтный завод создал и испытал новую реактивную систему залпового огня "Ураган". Разработка заменит в Вооруженных Силах Украины устаревшие советские "Ураганы".

► Завершилась процедура первой успешной в истории Минобороны Украины закупки через агентство по поддержке и поставкам НАТО. Для нужд ВСУ приобрели гусеницы для боевых машин пехоты БМП-1 и БМП-2.

Главные новости мира

• Многоцелевой скоростной вертолет SB-1 Defiant впервые осуществил полет на скорости более 185 километров. Также во время испытаний он выполнил несколько поворотов под углом 30 градусов.

• Великобритания раскрыла секреты перспективного истребителя Tempest. В следующие 5 лет на прототипы королевство запланировало потратить 2 миллиарда фунтов, чтобы в 2035 году получить готовый образец.

• В начале операции "Весенний щит" появилось первое видео уничтожения российского самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса наземного базирования "Панцирь-С1".

• В США началось производство новой серии противотанкового ракетного комплекса с универсальным боеприпасом Javelin F-Model FGM-148F. Благодаря разработке бойцы больше не будут нуждаться в боеприпасах различного назначения.

• На предприятии австралийского подразделения корпорации Boeing презентовали первый исследовательский образец реактивного беспилотного летательного аппарата Loyal Wingman.

• МИД Великобритании объявил, что Фолклендские острова окончательно разминированы. Последние 10 лет стали завершающим этапом освобождения территорий саперами. Поэтому теперь местные жители имеют доступ к пляжам.

• Самолет-разведчик U-2 впервые совершил полет с искусственным интеллектом Artoo, заменившим второго пилота. Система получила задание найти вражеские ракетные пусковые установки во время имитации ракетного удара.