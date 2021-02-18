В Техасе миллионы людей продолжают страдать от перебоев или отсутствия электроэнергии, а также – нехватки безопасной питьевой воды. К соответствующим потенциально опасным условиям привели аномальные для южного штата морозы и мощный снежный шторм.

Источник: "Голос Америки" на 24 канале

Энергосистема Техаса не выдержала напряжения. Из-за нехватки электроэнергии перебои начались на десятках объектов водоснабжения.

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