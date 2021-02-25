Олег Татаров может много знать о не совсем позитивной деятельности Офиса Президента. Из-за этого он находится на посту, несмотря на серьезные подозрения в махинациях.

Такое мнение высказала юристка Центра противодействия коррупции Елена Щербан. Она отметила, что единственное объяснение тому, что Татарова всеми способами пытаются оправдать, является осведомленность о нарушениях Офиса Президента.

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По словам Щербан, также для дела Татарова не случайно выбрали судью Шевченковского райсуда Киева Владимира Бугиля.

Такие манипуляции часто случаются, когда адвокаты перед тем, как подать жалобу, выжидают, когда на дежурстве будут находиться полезные следственные судьи. Кажется, в этом случае так и произошло

– подчеркнула она.

По мнению юристки, Бугиль не может быть объективным, потому что он является "человеком на крючке Высшего совета правосудия". Как отметила Щербан, он также находится в очень хороших отношениях с Андреем Портновым. Именно это свидетельствует о невозможности объективного рассмотрения дела.

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Щербан предположила, что суд отменит подозрение Татарову. По ее словам, единственная причина, почему этого не сделали на 2 судебных заседаниях – очевидная для общества несправедливость.

"В Одессе приговорили Сергея Стерненко к 7 годам заключения, а здесь настолько нагло и откровенно отмазывают заместителя руководителя Офиса Президента", – подчеркнула она.

В частности, это является нежеланием нагнетать несправедливость в судебной системе.

Целесообразны ли претензии Татарова к НАБУ

Как отметила Щербан, Шевченковский райсуд не может и не имеет права рассматривать жалобу Татарова, потому что в Антикоррупционном суде заявили, что дело подследственно НАБУ и подсудно Антикоррупционному суду.

Справка. Олег Татарова пытается оспорить вручение ему подозрения. Соответствующее заседание состоялось 23 февраля в Шевченковском районном суде Киева. Подробнее об этом – читайте здесь.

По словам юристки, Антикоррупционный суд не может до конца рассмотреть вопрос по делу Татарова исключительно потому, что туда не передают материалы.

Дерзко, нагло, просто не передают документы, и собственно не передает их Государственное бюро расследований, в котором эти материалы теперь находятся. Это абсолютная незаконность,

– заявила Щербан.

Юристка предположила, что на следующем заседании по делу, которое состоится 5 марта, Генеральная прокуратура официально напишет судье, что у Татарова был статус адвоката и ему не имели права вручать подозрение. В частности, именно это и может стать главным основанием для его отмены.

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