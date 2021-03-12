Татаров снова пробует отменить свое подозрение, – ЦПК
В Центре противодействия коррупции сообщили, что заместитель руководителя Офиса Президента Олег Татаров во второй раз обратился в Шевченковский райсуд Киева. Он просит отменить подозрение.
Источник:Центр противодействия коррупции
Стоит отметить, что этого не хочет делать ни один судья. Как отметили в ЦПК, отказался даже максимально одиозный судья Владимир Бугиль – он заверил, что подозрение является законным.
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В Центре противодействия коррупции заверили, что на этот раз – все иначе. Дело в том, что новое ходатайство Татарова попало к судье Наталье Аббасовой, которая в канун Нового года отправила под стражу экс-депутата Максима Микитася по подозрению в похищении человека.
А теперь складываем пазлы: следствие считает, что Татаров отвечал за передачу взятки чиновнику именно от Микитася. Затем Микитась дал разоблачительные показания на Татарова. Сразу после этого на Микитася повесили похищение человека,
– написали на странице ЦПК.
По их словам, очень подозрительным является то, что именно судья, которая отправила под стражу экс-нардепа в новогоднюю ночь, будет рассматривать вопрос об отмене подозрения Татарову.
"Если судья Аббасова не объявит себе самоотвод от дела, ведь есть многочисленные сомнения в беспристрастности, то можно смело предполагать, что это умышленная акция Татарова, чтобы избавиться от подозрения через "свою" судью и закрыть дело", – пояснили в ЦПК.
Там подчеркнули, что делает это все Татаров тогда, когда сроки по делу истекли. Даже несмотря на то, что производство фактически закрыто, Татаров продолжает бояться. "Боится, что дело может попасть в Антикорсуд. Еще несколько недель назад Татаров был не против, чтобы расследование продолжили и даже сам просил этого в письменной позиции в суд", – отметили в центре.
Дело Татарова: коротко
- Олега Татарова подозревают в причастности к коррупционной схеме. Речь идет о хищении квартир Нацгвардии на более 80 миллионов гривен.
- Ему 18 декабря сообщили о подозрении.
- Уже через несколько дней, 22 декабря, Офис генпрокурора забрал дело Олега Татарова из НАБУ и передал в СБУ. Из-за этого ему не смогли избрать меру пресечения.
- Татаров уже пытался обжаловать подозрение, но 5 марта Шевченковский суд Киева не принял решение в его пользу.
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