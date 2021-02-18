Татаров у розпал Майдану отримав нагороду від Януковича, – ЗМІ
Заступник керівника Офісу Президента Олег Татаров у розпал Революції Гідності отримав звання "Заслужений юрист України". Таку відзнаку він отримав від Віктора Януковича за особистим поданням Захарченка
Источник:"Схеми"
Татарова нагородили "за впровадження в життя рішень президента, Верховної Ради та Кабінету Міністрів, спрямовуючи зусилля підлеглих працівників на посилення боротьби зі злочинністю та зміцнення правопорядку в державі".
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На момент нагородження Татаров обіймав посаду заступника керівника Головного слідчого управління МВС і регулярно публічно коментував події на Майдані, розповсюджуючи звинувачення на адресу активістів.
Нагородний лист Олега Татарова
Подання для нагородження Татарова вніс Віталій Захарченко 16 грудня 2013 року. А відповідне звання Татаров отримав уже 22 січня 2014 року.
Справа Татарова: коротко
- Окрім сумнівних фактів у біографії і роботи в правоохоронних органах часів Януковича, Олег Татаров ще й має підозру у корупції.
- Йдеться про справу щодо квартир Національної гвардії й збитки у 81 мільйон гривень.
- Колишній власник "Укрбуд Девелопмент" Максим Микитась підтвердив, що раніше Татаров працював в його компанії як "фахівець зі схем".
- Напередодні обрання запобіжного заходу Офіс генпрокурора передав справу Татарова до СБУ. Тому сам запобіжний йому не обрали.
- Щодо генпрокурорки Ірини Венедіктової відкрили кримінальне провадження за можливе незаконне втручання у розслідування.
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