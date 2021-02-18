Заместитель руководителя Офиса Президента Олег Татаров в разгар революции Достоинства получил звание "Заслуженный юрист Украины". Такое отличие он получил от Виктора Януковича по личному представлению Захарченко

Татарова наградили "за внедрение в жизнь решений президента, Верховной Рады и Кабинета Министров, направляя усилия подчиненных работников на усиление борьбы с преступностью и укрепление правопорядка в государстве".

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На момент награждения Татаров занимал должность заместителя руководителя Главного следственного управления МВД и регулярно публично комментировал события на Майдане, распространяя обвинения в адрес активистов.

Наградной лист Олега Татарова

Представление для награждения Татарова внес Виталий Захарченко 16 декабря 2013 года. А соответствующее звание Татаров получил уже 22 января 2014 года.

Важно! Татаров – люстрированый чиновник из руководящих органов МВД при Януковиче. Во времена Майдана он регулярно рассказывал, что майдановцы сами по себе стреляли, а оружия у правоохранителей не было. Его биографию читайте по этой ссылке.

Дело Татарова: коротко