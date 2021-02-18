Татаров в разгар Майдана получил награду от Януковича, – СМИ
Заместитель руководителя Офиса Президента Олег Татаров в разгар революции Достоинства получил звание "Заслуженный юрист Украины". Такое отличие он получил от Виктора Януковича по личному представлению Захарченко
Источник:"Схемы"
Татарова наградили "за внедрение в жизнь решений президента, Верховной Рады и Кабинета Министров, направляя усилия подчиненных работников на усиление борьбы с преступностью и укрепление правопорядка в государстве".
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На момент награждения Татаров занимал должность заместителя руководителя Главного следственного управления МВД и регулярно публично комментировал события на Майдане, распространяя обвинения в адрес активистов.
Наградной лист Олега Татарова
Представление для награждения Татарова внес Виталий Захарченко 16 декабря 2013 года. А соответствующее звание Татаров получил уже 22 января 2014 года.
Дело Татарова: коротко
- Кроме сомнительных фактов в биографии и работы в правоохранительных органах времен Януковича, Олег Татаров имеет еще и подозрения в коррупции.
- Речь идет о деле касательно квартир Национальной гвардии и убытках в 81 миллион гривен.
- Бывший владелец "Укрбуд Девелопмент" Максим Микитась подтвердил, что ранее Татаров работал в его компании как "специалист по схемам".
- Накануне избрания меры пресечения Офис генпрокурора передал дело Татарова в СБУ. Поэтому саму меру ему не выбрали.
- В отношении генпрокурора Ирины Венедиктовой открыли уголовное производство за возможное незаконное вмешательство в расследование.
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