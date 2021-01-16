Татаров рассказал, для кого оплатил обучение в Вашингтоне
Заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров оплатил обучение в университете США. Впоследствии оказалось, что проходить курс в Вашингтоне будет он сам.
Что говорит Татаров
Это не первое зарубежное образование чиновника. Об этом Татаров заявил в телеграмме.
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Ранее Татаров окончил университет в Лондоне и получил европейскую адвокатскую лицензию. По словам политика, он долго готовился к поступлению в университет Вашингтона. После того, как его зачислили на курс публичного администрирования и политики, перечислил первый платеж в размере 9569 долларов.
После обнародования изменений моего имущественного положения в связи с оплатой обучения за рубежом, СМИ задались вопросом за кого же именно я платил. Чтобы избежать очередных конспирологических версий, сообщаю, что платил я за себя,
– утверждает политик.
Кстати, Татаров будет учиться онлайн.
Что этому предшествовало
- Ранее в декларации Татарова появился новый расход – 269 129 гривен за обучение в американском университете.
- Сначала было непонятно, для кого это обучение, ведь у политика есть двое детей.
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