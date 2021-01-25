Еще 2 месяца назад Олега Татарова никто не знал. Но потом он стал очень ценным для Офиса Президента: не только из-за своей должности или мировоззренческой близости.

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А потому что он обеспечивает доступ к нескольким мощным активам, с ценником в 10 миллиардов. Речь идет об активах Микитася.

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Ключи к миллиардам

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил заместителем главы Офиса Президента рупора МВД времен Евромайдана Олега Татарова.

Он должен был заниматься вопросами правоохранительной деятельности, противодействия коррупции, защиты прав человека. Он работал при министре Виталии Захарченко заместителем начальника Главного следственного управления МВД. Также он руководил в уголовном производстве против "Автомайдана" и активистов "Евромайдана".



Олег Татаров / Фото Credence

В 2014 году он был одним из первых, кого люстрировали. После люстрации занялся адвокатской деятельностью, в частности, его клиентом был народный депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский.

Подарок для Укрбуда

В конце концов, Татарова настигло прошлое. Дело о работе на строительную компанию Укрбуд можно считать историей успеха даже не НАБУ, а самой антикоррупционной реформы.

Когда-то военная часть Национальной гвардии была больше. Но потом гвардейцы отдали Укрбуду часть своей земли при очень простом условии. Когда дом возведут – они получат часть квартир. Выглядело как хороший план:

во первых, квартиры;

во-вторых, меньше плац подметать.

Но во время строительства Укрбуд предложил вместо квартир в центре другие, на границе Киева. Руководитель Нацгвардии Юрий Аллеров согласился. Новые квартиры были дешевле всего на 80 миллионов гривен. Фактически, Нацгвардия руками Аллерова подарила эти 80 миллионов Укрбуду.



Юрий Аллеров / Фото Shutterstock

Это нужно было официально подкрепить документами. Укрбуд нашел "экспертов", которые посчитали: на окраине – дороже. НАБУ начало следствие: задержало владельца Укрбуда Максима Микитася, его топ-менеджмент, руководителя Нацгвардии, экспертов-оценщиков. По делу проходило 7 человек:

4 должностных лиц Укрбуда и "Укрбуд Девелопмента";

3 должностных лица Национальной гвардии.

Задержанный Микитась рассказал НАБУ, что фальсификацию одной из экспертиз ему организовывал его юрист Олег Татаров. Ведь не будет владелец строительной империи сам договариваться о подделках.

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По словам Микитася, Татаров договорился с "экспертом", чтобы тот нарисовал нужные цифры. Тот "эксперт" когда-то был у Татарова аспирантом. Ему за заключение подарили паркоместо где-то за 20 тысяч долларов. Это все было еще в 2017 году.

Пока следствие вышло на Татарова, он из посредника в решении вопросов поднялся до заместителя руководителя офиса Зеленского. И когда НАБУ и САП наконец пришли за ним – открылся портал в ад.

Операция "Защитить Татарова"

Офис Президента сделал все, чтобы защитить своего клерка. Его дело забрали у НАБУ, выгнали прокуроров, которые вели следствие. Офис Зеленского бился за Татарова, выжигая закон и здравый смысл.



НАБУ / Фото Flickr

В ОП одновременно говорили что-то типа: "Татаров просто юрист, он ничего не значит" и дрались за него, будто он запатентовал "95 квартал".

На вес золота

Есть гипотеза, что он не просто ценен. После развала Укрбуда и посадки Микитася он – на вес золота. В 2014 году заместителя начальника Главного следственного управления МВД Олега Татарова уволили. ГСУ террорило майдановцев, а сам Татаров еще и был главой этих репрессий.

Татаров ушел из милиции "голый и босой". В его декларации – квартира на Троещине и клочок земли и все, даже автомобиля нет. Тогда он попал в Укрбуд. Но не просто попал и не пришел по случайному объявлению. Татарова взял на работу непосредственно владелец компании – Микитась.

Новые схемы

На момент появления Татарова Укрбуд – это небольшая по столичным меркам строительная компания. В ее портфолио – лишь 5 возведенных домов. И, что важно, тогда Укрбуд не строит под государственные заказы. Строительная компания договаривается с госорганом, получает его землю.

Отдает за землю несколько процентов квартир. Строительных компаний много, а земли мало. Поэтому, чтобы получить такой клочок, по слухам, надо откатить руководству госструктуры. Это просто, если участок один.

А если все планируется системно, надолго, то существует традиция, по которой госорган, неофициально, конечно, еще до передачи земли делегирует к застройщику свою доверенного человека. И он присматривает, чтобы все работало правильно.



Олег Татаров / Фото МВД Украины

Такой человек занимает у застройщика некую влиятельную позицию, с которой удобно наблюдать. Не клерк, не директор, а что-то посередине типа заместитель руководителя, советника руководителя или главы юридического направления. Он уволился из МВД, его попросили назначить в Укрбуд, на который посыпались заказы от МВД.

Крупнейший заказчик Укрбуда

Сразу после прихода Татарова Укрбуд получает от министерства внутренних дел 7 участков земли на 7 домов. Через 2 года МВД становится крупнейшим заказчиком Укрбуда. А компания "отжирается" на этих заказах от простой строительной компании до настоящего гиганта.

Она прорастает в другие госорганы, другие контракты и огромное количество сомнительных, но денежных схем. Еще есть схемы, в которые отдельно прорастает лично Максим Микитась. Сейчас адвокаты Татарова описывают его роль очень мягко: "оказывал юридические услуги".

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Но все понимают, что должность "руководитель юридического департамента корпорации" предполагает глубокую осведомленность во всех процессах. Это не просто "юридические услуги". По должности через него должны были проходить:

► все сделки, как официальные так и реальные;

► все проблемы юридического характера;

► все решения этих проблем.

В этот период случается эпизод с "порешать для Микитася с экспертом" в вопросе квартир Нацгвардии. Параллельно Татаров обрастает недвижимостью Укрбуда. По словам Микитася, получал он эту недвижимость с большим дисконтом. Он убеждал: все брал по рыночным ценам.

Татаров покинул свое "гнездо"

В 2018 году Татаров покинул Укрбуд, по крайней мере официально. Он вернулся к адвокатской деятельности и играл на одной стороне с Портновым по делу Стерненко.

Важно, что все это время НАБУ вело следствие. В начале 2019 года задержали Микитася и 2 топ-менеджеров Укрбуда. До Татарова следствие еще не дошло. Он как адвокат собрался защищать не Микитася, а топ-менеджеров Якусевича и Майбороду. Он отбил их от заключения и все эти годы расследования они проводят на свободе.



Максим Микитась / Фото "Гордон"

Подопечные Татарова, Якусевич и Майборода, вышли под скромные залоги. Большие проблемы лишь были у Микитася. На начало 2020 года диспозиция уже соответствующая:

► Есть Татаров – человек, который по предыдущей деятельности должен знать все юридические детали работы Укрбуда.

► Есть 2 бывших топ-менеджера, с которыми Татаров раньше работал, а теперь их адвокат. Они тоже много знают и имеют открытый конфликт с Микитасем.

► Есть Микитась, который сидит.

► И есть активы корпорации Укрбуда и Микитася. Корпорация разваливается и эти активы рвут все, кто может.

Хорошая стартовая позиция для сведущего в делах компании человека. Особенно если добавить еще нюанс. В апреле 2020 года уже публично говорят о назначении Татарова заместителем руководителя Офиса Президента Ермака. Это свидетельствует, что переговоры между Татаровым и Ермаком уже были. Они, несмотря на все протесты и обращения к Зеленскому, завершились назначением Татарова.

В июне 2020 года новосозданная фирма "Дейринг Кэпитал" без всякого строительного опыта попросила Киевсовет выделить ей 1,5 гектара земли, чтобы поставить там многоэтажку. Под эту контору прогнулась киевская строительная бюрократия. Менее чем за 2 месяца документы на 1,5 гектара земли прошли все круги ада Киевсовета.

Фирма тестя Татарова прописана по адресу, где у Татаровых недвижимость: Антоновича, 131. Партнером тестя Татарова в этой фирме является Людмила Мищенко. Ей 60 лет и она прописана в Донецке. Это все, что о ней известно. Но она записана владелицей лишь 2 фирм:

в одной – с тестем Татарова;

в другой – с Валерием Мищенко.

Легендарный киевский долгострой

В Подольско-Воскресенский мост – легендарный киевский долгострой – за последние 6 лет влили примерно 7 миллиардов гривен коммунальных. Генеральный подрядчик, который "обрабатывает" все эти миллиарды – фирма "Эко-буд-трейд". Эту "контору" даже сложно было назвать строительной. Ее основная задача – вытягивать как можно больше денег из бюджета, потом как можно больше оставить себе, а на остальное найти реальных подрядчиков.

Доподлинно было неизвестно, кто за ними стоит, ведь фирма была оформлена на "подставных". Летом журналисты выяснили, что компанию контролировал Денис Комарницкий – экс-функционер мэра Черновецкого. На файлах из его офиса нашлись и тайные планы о будущем партнерстве с Микитасем.

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Недавно и сам Микитась подтвердил – летом 2019 года якобы действительно отдал Комарницкому почти 2 миллиона долларов и получил 45% "Эко-Строй-Трейд". Только после оформления Микитась неожиданно для себя уехал в СИЗО. Топ-менеджеры оказались не такими уж и друзьями. А их адвокатом стал бывший руководитель юрдепартамента.

Подарок от ноунейма

В октябре 2020 года, через 2 месяца после прихода Татарова в ОП, доля Микитася, оказалась у Валерия Мищенко. "Ноунейм" просто подарил Мищенко свою часть, стоимостью почти 2 миллиона долларов.

Журналисты дозвонились до "ноунейма". Он заявил, что не может ничего сказать насчет этого "припадка" щедрости: "Спрашивайте у Валерия". Также журналисты дозвонились до Мищенко. Он заверил, что ни в коем случае не представляет Татарова, действует исключительно самостоятельно.

Не бизнес, а политика

В то, что Мищенко самостоятельный игрок, можно было бы поверить, если бы говорилось о чем-то уровня 1,5 гектаров, на которые зашел тесть Татарова. Но объекты уровня Подольско-Воскресенского моста, где от нулей в сумах кружится голова – это не бизнес, а политика.

Более того, "Эко-Буд-Трейд" – это уже не только мост, а еще и контракт на строительство Большой окружной дороги в Киеве. Для понимания масштаба: первый транш в треть миллиарда для начала строительства компания уже от города получила. И вряд ли этим ограничится. Именно так и работают политические коррупционные кормушки.

Еще один объект Микитася

Есть еще один объект с миллиардными контрактами, который тоже был у Микитася – это фирма "Укрбудмонтаж". Компания была записана на жену Микитася и с 2017 года сидела на огромных ядерных государственных подрядах.



Максим Микитась / Фото Hromadske

Она строила спецобъекты для Энергоатома и Чернобыльской АЭС. Последние 2 миллиарда гривен от Чернобыльской АЭС "Укрбудмонтаж" получил летом 2019 года на работы по саркофагу станции. Где-то тогда же у Микитася начались серьезные проблемы:

жена из бенефициаров исчезла;

владельцев несколько раз сменили;

в результате формально записали фирму на одного из ее работников.

Весной 2020 года где-то под переговоры Татарова с Офисом Президента в этой фирме тоже выныривает Мищенко. И снова – фактически подарок, только иначе, надежнее оформленный. Доля в компании, получившей госзаказов на 3 миллиарда, стоила Мищенко 250 тысяч гривен.

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Теоретически, Мищенко может представлять интересы любого, кто имеет достаточно политического влияния, чтобы с этим потоком справиться. Но все эти переписывания компаний просто невозможны без топ-менеджеров самого Микитася, которых Татаров вытаскивал из судов и к которым относится сам.