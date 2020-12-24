Заместитель руководителя Офиса Президента Олег Татаров находится под следствием Национального антикоррупционного бюро. Однако продолжает работать, несмотря на написанное заявление об отстранении.

Оле Татаров вблизи здания Высшего антикоррупционного суда, который 24 декабря не смог избрать ему меру пресечения, прокомментировал свою занятость "Громадському".

Читайте также Деньги никакие я не собираю, – Татаров о залоге

Я работаю заместителем главы Офиса Президента, никто меня не увольнял,

– заявил Татаров.

По его словам, решение ограничить его коммуникацию с определенными правоохранительными органами приняли во избежание конфликта интересов.

Татаров добавил, что "в пределах своих полномочий он и не общался с ними".

Дело Олега Татарова: что надо знать