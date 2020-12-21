Заместитель председателя Офиса Президента Олег Татаров пришел в НАБУ по повестке о вызове. Политика подозревают в причастности к незаконной схеме по завладению квартирами Нацгвардии. Впрочем, сам Татаров уверяет, что пришел в бюро по собственной инициативе.

Татарова вызвали в НАБУ

О том, что Татаров пришел в Национальное антикоррупционное бюро в телеграмме сообщил Центр противодействия коррупции.

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Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров пришел в Национальное антикоррупционное бюро по повестке о вызове. Пришел в сопровождении адвокатов,

– говорится в сообщении.

Заметим, 18 декабря НАБУ сообщило Татарову подозрение в причастности к коррупции. Вечером того же дня в Офис Президента пришли специалисты бюро. Впрочем, их не пустили, потому что вопрос представителей НАБУ, мол, выходил за пределы законных процедур.

Что сказал Татаров

По словам заместителя руководителя ОП, в НАБУ его не вызывали – чиновник пришел по собственной инициативе.

"У НАБУ нет ни одного прямого или косвенного доказательства. На мой взгляд, все это домыслы, которые НАБУ "обменяло" на свободу одного из подозреваемых. Предоставив эту свободу в обмен на клевету на другого человека", – подчеркнул Татаров.

В фальсификации дела он обвинил руководителя НАБУ Артема Сытника. Кроме того, Татаров заявил, что докажет свою невиновность правовыми методами.

В чем подозревают Татарова