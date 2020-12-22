Заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров 21 декабря приехал в ОП, где продолжил работу на своем рабочем месте. Это несмотря на то, что накануне он написал заявление о приостановлении служебных полномочий.

Он не может принимать решение о прекращении своих полномочий в ОП. Это может делать только президент или руководитель ОП, сообщил журналист Юрий Бутусов на своей странице в Фейсбуке.

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Татаров продолжает работу в ОП

По словам Бутусова, после объявления подозрения Татаров "передал полномочия по контролю за НАБУ другому заместителю главы АП Андрею Смирнову. Однако сохранил полномочия по контролю всех остальных правоохранительных органов".

В офисе Президента Татаров был по якобы важному делу.

В понедельник вечером на экстренном заседании Кабмин назначил председателем ДФС Вадима Мельника, кандидатуру которого поддержал в ОП Татаров. У них оказалась давняя история знакомства со времен Януковича, когда Мельник занимал пост начальника управления по расследованию особо важных дел ДФС,

– сказал Бутусов.

Он добавил, что офис Президента до сих пор не взял на себя ответственность за обвинения в коррупции одного из ближайших сотрудников президента Владимира Зеленского. Кроме того, структура, мол, не принимает никаких решений об отстранении подозреваемого в коррупции от должности.

В чем подозревают Татарова