Татаров приехал в офис Президента, несмотря на отстранение от должности, – Бутусов
Заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров 21 декабря приехал в ОП, где продолжил работу на своем рабочем месте. Это несмотря на то, что накануне он написал заявление о приостановлении служебных полномочий.
Он не может принимать решение о прекращении своих полномочий в ОП. Это может делать только президент или руководитель ОП, сообщил журналист Юрий Бутусов на своей странице в Фейсбуке.
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Татаров продолжает работу в ОП
По словам Бутусова, после объявления подозрения Татаров "передал полномочия по контролю за НАБУ другому заместителю главы АП Андрею Смирнову. Однако сохранил полномочия по контролю всех остальных правоохранительных органов".
В офисе Президента Татаров был по якобы важному делу.
В понедельник вечером на экстренном заседании Кабмин назначил председателем ДФС Вадима Мельника, кандидатуру которого поддержал в ОП Татаров. У них оказалась давняя история знакомства со времен Януковича, когда Мельник занимал пост начальника управления по расследованию особо важных дел ДФС,
– сказал Бутусов.
Он добавил, что офис Президента до сих пор не взял на себя ответственность за обвинения в коррупции одного из ближайших сотрудников президента Владимира Зеленского. Кроме того, структура, мол, не принимает никаких решений об отстранении подозреваемого в коррупции от должности.
В чем подозревают Татарова
- 18 декабря НАБУ сообщило Татарову подозрение в причастности к коррупционной схеме по хищению квартир Нацгвардии.
- По данным следствия, чиновник написал позитивную экспертизу в пользу компании-застройщика.
- Однако Татаров уверяет, что подозрение от НАБУ связано с тем, что руководитель бюро Артем Сытник "сводит личные счеты".
- 21 декабря подозреваемый пришел в НАБУ за повесткой о вызове. Однако сам чиновник заявил, что его визит связан с собственной инициативой.
- После того Татаров написал заявление о прекращении своих полномочий в офисе Президента.
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